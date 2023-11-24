"Антиукраинский Майдан — влажная мечта РФ": эксперт рассказал о его возможности (видео)

По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, сейчас у нас нет ни одного активного пророссийского политического деятеля, способного собрать остатки антиукраинцев вокруг себя.

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Своеобразный антиукраинский Майдан, который якобы пытается раскрутить Россия, у нас просто невозможен, потому что нет ни одного антиукраинского лидера, который мог собрать под свои "флаги" значительное количество сторонников оккупации. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

"Главная ошибка спецслужб в РФ заключается в том, что украинцев можно запланировать на какой-то Майдан, а все на самом деле зависит от собственного желания каждого из нас, — отмечает эксперт. — Кроме того, нет ни одного действующего антиукраинского лидера, который бы мог аккумулировать вокруг себя пророссийские остатки".

Кроме того, по словам Ягуна, у нас военное положение и СБУ достаточно активно работает как единая структура, выявляя любые антигосударственные проявления. В свою очередь пророссийская РПЦ тоже потеряла влияние, а ее мелкие остатки вряд ли рискнут проявлять активность в этом направлении.

Эксперт отмечает, что после победы Украины агрессор все равно не оставит попыток дестабилизировать у нас ситуацию. Ее спецслужбы, если не сегодня так завтра, а если не завтра, то послезавтра все равно попытаются восстановить свои агентурные позиции, в том числе среди руководства Украины. Поэтому надо приложить все силы, чтобы РФ раз и навсегда перестала существовать в виде империи.

Что касается пророссийски настроенных граждан и потенциальных предателей, то здесь важна работа как спецслужб, так и общества в целом. С помощью люстрации можно закрыть доступ таким лицам к руководящим должностям, чего, к сожалению, не удалось полноценно сделать после первого и второго Майданов, говорит Ягун.

Не менее важным является культурное самосознание украинцев. Именно так, когда люди окончательно осознают себя украинцами, будут знать и уважать украинский язык, культуру и историю Украины, то будущих потенциальных предателей значительно уменьшится.

"Все это в комплексе может уберечь Украину от коллаборационистов. Таким образом мы продемонстрируем, что это единственная территория, где собрались украинцы всего мира, — отмечает Виктор Ягун, — Возможно, мы придем к тому моменту, как сейчас в Израиле, что когда начинается какая-то война или проблемы, то люди не выезжают из страны, а люди возвращаются в страну".

Ранее Фокус рассказывал, что российские оккупанты годами выпестовали собственную агентуру во властных структурах Украины. Сейчас, по словам эксперта, они ищут информаторов и наводчиков по соцсетям.