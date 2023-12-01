Взрыв на БАМе — мощный сигнал для РФ и Китая на что способна СБУ, — мнение эксперта (видео)

Украина полностью в курсе того, какие договоренности по товарам двойного назначения есть между Китаем и Россией, говорит глава центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Related video

Взрыв на байкало-амурской магистрали является мощным геополитическим сигналом для Китая, что Украина даже на расстоянии 5 000 км может контролировать и обезвреживать российские логистические пути, по которым идут товары двойного назначения. Об этом в интервью Фокусу заявил глава центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, это действительно очень и очень важный путь поскольку он дает возможность беспроблемно осуществлять грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Российской Федерацией. И хотя тоннель, по которому следуют грузовые поезда, пропускает только 15 поездов в сутки, они везут опасное оборудование военного назначения, которое оккупанты используют на фронте.

"Здесь даже не столько экономический, сколько географический эффект от этой акции, — утверждает Игорь Чаленко, — Это демонстрирует, что СБУ может действовать за 5 000 км от украинской границы".

Это не фантастика, а факт, что Украина полностью в курсе того, какие договоренности по товарам двойного назначения есть между Китаем и Россией и при необходимости может принимать нужные действия. К тому же, по словам эксперта, Китаю поступали ряд сигналов и от Соединенных Штатов Америки от других западных стран о недопустимости поставки подобных грузов или помощи в обходе санкций.

Китай теперь трижды подумает, стоит ли рисковать возможностью введения или прямых санкций против китайских компаний или вторичных санкций за возможность обхода Россией тех ограничений, которые установлены на уровне стран большой семерки и на других уровнях.

К тому же эксперт напомнил, что недавно Соединенные Штаты представили законопроект о конфискации российских активов и использовании их для восстановления Украины. Если законопроект примут, то арестованные около миллиарда долларов активов российских олигархов могут в перспективе быть переданы нашему государству. Интересно, что авторами этого законопроекта были представители как республиканской партии, так и демократической партии. Поэтому, по мнению аналитика, Украина имеет в этом вопросе двухпартийную поддержку.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала корректировщицу десятков Shahed по Одессе. По данным следствия, задержанная была участницей агентурной сети РФ, перед которой стояла задача передавать координаты для ударов оккупантов и корректировать новые атаки.