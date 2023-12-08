Оккупанты научились воевать у ВСУ: массово запустили производство FPV-дронов, — эксперт Юрий Касьянов

В России БПЛА-камикадзе выпускают тысячами ежемесячно. Там даже стали открывать целые предприятия по выпуску небольших FPV-беспилотников, отмечает офицер Вооруженных Сил Украины.

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Армия оккупантов научилась воевать у Вооруженных сил Украины и на примере дронов это очень заметно, потому что агрессор стал значительно больше использовать FPV-дронов по сравнению с тем, что было раньше. В ВСУ уже нет того паритета в плане БПЛА, что был раньше. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт по беспилотникам, офицер Вооруженных Сил Украины Юрий Касьянов.

По его словам, противник стал их выпускать тысячами ежемесячно и это еще не конец, так как оккупанты стали даже открывать целые предприятия по выпуску небольших FPV-беспилотников пользуясь тем, что ВСУ пока не может массово бомбить такие объекты вдали от линии фронта. Причем не только открываются новые мастерские по сборке, а агрессор начал перепрофилировать другие заводы под выпуск БПЛА.

К сожалению, но не существует универсального оружия, которое могло бы эффективно противостоять FPV-дронам или "Ланцетам" учитывая их количество, — отмечает Юрий Касьянов, — здесь приходится принимать целый комплекс средств: от надежной маскировки, включающей защиту связи от обнаружения, до современных средств радиоэлектронной борьбы.

В этот комплекс входят и различные сетки, которые не дают дрону добраться до цели, а также дымовые завесы, говорит эксперт. По его мнению, возможно уже в недалеком будущем могут появиться особые дроны-перехватчики, которые будут охотиться на вражеские БПЛА. также уже тестируются соответствующие лазерные системы, в том числе в армии США и Японии, которые благодаря скорости света и низкой стоимости выстрела будут сбивать рои дронов.

Пока, конечно, Украина не может рассчитывать на технологии будущего, потому что они, даже если появятся уже завтра, будут безумно дорогими, отмечает военный эксперт. Поэтому нам остается пользоваться тем, чем есть, но надо значительно увеличивать количество украинских дронов, чтобы они помогали не только уничтожать технику врага, но и те же группы вражеских операторов FPV-беспилотников.

По мнению Юрия Касьянова, Россия активно переводит свой ВПК на военные рельсы, потому что никогда с этих военных рельсов не сходила из-за своего имперского менталитета. Украина в свою очередь никогда не планировала воевать с кем-то, поэтому военно-промышленный комплекс у нас пришел в упадок, ведь поддерживать его очень дорого и не всегда выгодно. А РФ продолжает свою военизированную политику и, как говорит военный, имеет очень дальновидные планы относительно Третьей мировой войны.

Наши западные партнеры уже увидели планы России относительно длительной и более масштабной чем Украина войны, — отмечает эксперт, — США, Великобритания, Германия и Франция активно наращивают выпуск разнообразного оружия и не только для помощи Украине.

После окончания Холодной войны, акцентирует Юрий Касьянов, все западные страны находились в уверенности, что глобальных военных конфликтов больше не будет и можно расслабиться, поэтому занялись тем, чем и должны были — повышением уровня жизни и экономики. Но история в некоторых моментах повторяется, говорит эксперт, поэтому мы можем уже сейчас видеть нечто подобное ситуации накануне Второй мировой.

Полный выпуск разговора с Юрием Касьяновым вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты в 6 раз больше собирают FPV-дронов. О том, по словам эксперта Евгения Дикого, россияне имеют проблемы с танками и пушками.