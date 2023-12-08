Окупанти навчились воювати у ЗСУ: масово запустили виробництво FPV-дронів, — експерт Юрій Касьянов

У Росії БПЛА-камікадзе випускають тисячами щомісяця. Там навіть стали відкривати цілі підприємства з випуску невеликих FPV-безпілотників, зазначає офіцер Збройних Сил України.

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Армія окупантів навчилась воювати у Збройних сил України й на прикладі дронів це дуже помітно, бо агресор став значно більше використовувати FPV-дронів порівнянно з тим, що було раніше. У ЗСУ вже немає того паритету в плані БПЛА, що був раніше. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт з безпілотників, офіцер Збройних Сил України Юрій Касьянов.

За його словами, противник став їх випускати тисячами щомісяця і це ще не кінець, бо окупанти стали навіть відкривати цілі підприємства з випуску невеликих FPV-безпілотників користуючись тим, що ЗСУ поки не може масово бомбити такі об'єкти далеко від лінії фронту. Причому не тільки відкриваються нові майстерні зі збірки, а агресор почав перепрофілювати інші заводи під випуск БПЛА.

На жаль, але не існує універсальної зброї, яка б могла ефективно протистояти FPV-дронам чи "Ланцетам" враховуючи їхню кількість, — зазначає Юрій Касьянов. — тут доводиться приймати цілий комплекс засобів: від надійного маскування включаючого захист зв'язку від виявлення, до сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

В цей комплекс входять і різноманітні сітки, які не дають дрону дістатись цілі, а також димові завіси, каже експерт. На його думку, можливо вже у недалекому майбутньому можуть з'явитись особливі дрони-перехоплювачі, що будуть полювати на ворожі БПЛА. також вже тестуються відповідні лазерні системи, в тому числі в армії США та Японії, що завдяки скорості світла та низькій вартості пострілу збиватимуть рої дронів.

Поки що, звичайно, Україна не може розраховувати на технології майбутнього, бо вони, навіть якщо з'являться вже завтра, будуть шалено дорогими, відмічає військовий експерт. Тому нам залишається користуватись тим, чим є, але треба значно збільшувати кількість українських дронів, щоб вони допомогали не тільки знищувати техніку ворога, а й ті ж самі групи ворожих операторів FPV-безпілотників.

На думку Юрія Касьянова, Росія активно переводить свій ВПК на військові рейки, бо ніколи з цих військових рейок не сходила через свій імперський менталітет. Україна своєю чергою ніколи не планувала воювати з кимось, тому військово-промисловий комплекс у нас занепав, адже підтримувати його дуже дорого і не завжди вигідно. А РФ продовжує свою воєнізовану політику і, як каже військовий, має дуже далекоглядні плани щодо Третьої світової війни.

Наші західні партнери вже побачили плани Росії щодо тривалої та більш масштабної ніж Україна війни, — зазначає експерт. — США, Великобританія, Німеччина та Франція активно нарощують випуск різноманітної зброї й не тільки для допомоги Україні.

Після закінчення Холодної війни, акцентує Юрій Касьянов, всі західні країни перебували у впевненості, що глобальних військових конфліктів більше не буде і можна розслабитись, тому зайнялись ти, чим і мали — підвищенням рівня життя та економіки. Але історія в деяких моментах повторюється, каже експерт, тому ми можемо вже зараз бачити щось подібне до ситуації напередодні Другої світової.

Повний випуск розмови з Юрієм Касьяновим незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти в 6 разів більше збирають FPV-дронів. Про те, за словами експерта Євгена Дикого, росіяни мають проблеми з танками та гарматами.