Рукопожатие Путина больше не "черная метка": политолог объяснил, почему Запад проигрывает РФ

США и ЕС должны ввести более жесткие санкции против РФ и стран, помогающих Путину, иначе безнаказанность отношений играет только на руку Кремлю, утверждает эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Визит Владимира Путина в ОАЭ можно назвать не столько победой РФ, сколько геополитическим поражением Запада, ведь арабские страны видят, что от ЕС нет мощных, значительно более действенных санкций, поэтому нет никакого страха перед тем, чтобы наладить полезные связи или подписать контракты со страной-агрессором. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Восточные страны просто смотрят на пример Эрдогана или Орбана, которые несмотря на осуждение на словах от ЕС никаких санкций за свои связи с Путиным не получили, — утверждает специалист, — И хотя для арабских стран украинский аграрный рынок является важным, но соотношение пользы, которую можно получить от нас или от огромной ресурсной базы РФ будет не в нашу пользу.

Если бы Запад максимально нажал бы на Россию международная изоляция Путина не закончилась бы, а вместо этого мы видим обратное, отмечает эксперт. Тем более, что Запад не вводит никаких санкций против стран, которые помогают РФ обходить санкции.

А еще здесь имеет влияние и сам 2024 год, который является годом глобальных выборов, поэтому руководство стран сосредоточено больше на себе, чем на геополитических вызовах, — акцентирует Максим Несвитайлов, — Хотя вопрос Украины все еще популярен, но накануне выборов политики пытаются разыгрывать исключительно внутреннюю повестку дня.

По словам эксперта-международника, отношения с Путиным остаются токсичными, но уже не являются "черной меткой" как это было еще несколько месяцев назад. Тогда было трудно себе представить, чтобы после так называемого "мятежа Пригожина" кто-то считал Путина сильным.

Но враг учится на своих ошибках и сделал действенные выводы, — отмечает специалист, — Большинство аналитиков сходится в том, что Путин еще больше укрепил свою власть и активно ставит всю страну на военные рельсы, да еще треть бюджета планирует потратить на войну.

На все эти вызовы от РФ конгресс США проваливает очередную помощь Украине, говорит политолог, потому что там начинается фаза предвыборной кампании. А поскольку европейские партнеры действуют с оглядкой на США и видят их растерянность и отсутствие концентрированности на Украине, то и сами начинают задумываться, что слишком много занимаются нашей страной, заключает политолог.

Полный выпуск разговора с Максимом Несвитайловым вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что Леонид Кучма считает нереальным, что Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине. Украинский экс-президент объяснил, что если глава Кремля согласится на мирные переговоры, ему придется отказаться от того, чего он хотел добиться в Украине. Это не только захват земель, но и уничтожение концепции самой Украины.