Фокус переносит выход Рейтинга министров Украины из-за сбоя в работе оператора "Киевстар"

Фокус попросил экспертов дать оценку эффективности работы министров и глав ключевых ведомств по 10-бальной шкале. Соответствующий рейтинг будет опубликован в ближайшие дни после восстановления работы всех систем, подвергшихся хакерской атаке.

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Фокус составил Рейтинг министров Украины, в который также вошли руководители НЭК "Укрэнерго", Национального банка Украины (НБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Изначально рейтинг планировали выпустить 12 декабря, однако из-за сбоя в работе мобильных операторов и прочих систем Фокус переносит публикацию.

Профильные эксперты проанализировали деятельность топ-чиновников украинского правительства и важных ведомств в 2023 году. Эффективность их работы оценивали по 10-балльной шкале.

Рейтинг министров Украины будет опубликован в ближайшие дни после ликвидации последствий хакерской атаки. Ознакомиться с ним можно будет на сайте focus.ua и в наших социальных сетях.