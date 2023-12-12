Фокус переносить вихід Рейтингу міністрів України через збій у роботі оператора "Київстар"

Фокус попросив експертів дати оцінку ефективності роботи міністрів і глав ключових відомств за 10-бальною шкалою. Відповідний рейтинг буде опубліковано найближчими днями після відновлення роботи всіх систем, які зазнали хакерської атаки.

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Фокус склав Рейтинг міністрів України, до якого також увійшли керівники НЕК "Укренерго", Національного банку України (НБУ), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Спочатку рейтинг планували випустити 12 грудня, однак через збій у роботі мобільних операторів та інших систем Фокус переносить публікацію.

Профільні експерти проаналізували діяльність топчиновників українського уряду й важливих відомств у 2023 році. Ефективність їхньої роботи оцінювали за 10-бальною шкалою.

Рейтинг міністрів України буде опубліковано найближчими днями після ліквідації наслідків хакерської атаки. Ознайомитися з ним можна буде на сайті focus.ua і в наших соціальних мережах.