Ситуацию изменят дальнобойные ракеты: помогут деоккупировать Крым, — военный эксперт (видео)

Украина рассчитывает на западную поддержку новыми модификациями вооружений. Это позволит Силам обороны Украины двигаться на юг, считает военный эксперт Роман Свитан.

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На данный момент украинский фронт растянут на 1200 км и сейчас есть три особо важных участка фронта — Херсонское, Запорожское и Донецкое направления и все они разные с позиций оборонительной ситуации. Об этом отметил в своем комментарии Фокусу полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, на Донбассе большие перепады высот, а на херсонском направлении в основном степные горизонты, как и на западном направлении Запорожского фронта. Поэтому, исходя из географии местности ВСУ выполняют конкретные задачи.

"Сейчас оборонительные мероприятия проходят на восточном направлении Донецкой области и восточном направлении Запорожья, — говорит военный эксперт, — А вот при наличии дальнобойных ракет ВСУ может продвинуться на южном направлении в районе Токмака благодаря их применению на горизонтальных поверхностях".

При наличии дальнобойных ракет и авиации ВСУ не испытает проблемы Первой мировой войны, когда без нормальной авиации и дальнобойности оружия на пару километров войска упирались друг в друга и месяцами сидели по окопам, отмечает полковник ВСУ в запасе. По его словам, Украина рассчитывает на западную поддержку новыми модификациями вооружений, что позволит Силам обороны Украины двигаться на юг.

"Нашим преимуществом является и короткое плечо логистики, а у оккупантов из Ростова в Херсон более 700 км, — акцентирует Роман Свитан, — Сейчас одним из основных факторов войны является именно логистика и кто имеет дальнобойное оружие, тот и может контролировать логистику противника. Если будет больше дальнобойных систем ATACMS, то из Ростова россияне вряд ли смогут что-то доставить на фронт".

Оружием, которое может изменить ситуацию на фронте Роман Свитан считает именно дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, а еще управляемые авиабомбы и все, что может бить на дальность 300-500 км. Именно такие средства будут уничтожать логистические цепи врага с Крымом по мосту, морю или воздуху, отмечает эксперт.

Ранее Фокус писал, что российский корабль "Новочеркасск" уничтожили западные ракеты и у оккупантов нет безопасного места в Крыму. Российский флот теперь прячется в Новороссийске и Сухуми, но местные бухты неприспособленны для военных судов.