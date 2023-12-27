"Новочеркасск" уничтожили западные ракеты и у оккупантов нет безопасного места в Крыму, — эксперт СБУ (видео)

Российский флот теперь прячется в Новороссийске и Сухуми. Однако местные бухты не приспособлены для военных кораблей и они могут пострадать от шторма, говорит генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

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На корабле ЧФ РФ "Новочеркасск", который был уничтожен Силами обороны Украины, вероятно всего был военный груз, но не "тысяча Шахедов". Хотя их теоретическое наличие можно проверить по количеству будущих налетов на Украину. Если на корабле была партия дронов-камикадзе, то запусков этих дронов со стороны оккупированного Крыма станет меньше. Об этом в интервью Фокусу заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По словам эксперта, теперь на морских базах оккупантов в Крыму просто нет опасного для них места. Этот вражеский корабль уничтожен с помощью западных ракет и нашей авиации, которая, кстати, не выходила на расстояние действия российских систем ПВО и удачно ударила издалека по этому судну.

"Это была очень сложная и кропотливая операция, — отмечает генерал-майор запаса, — ведь надо было получить надежные разведывательные данные и скоординировать всю работу с различными подразделениями, которые использовались для удара по кораблю".

Несмотря на не первый удар ВСУ по морским объектам в Крыму Виктор Ягун не верит, что это приведет к какому-то бунту моряков, как это было в 1917 году. По его словам, у российских моряков давно уже нет того упорства и сегодня они готовы умирать за "плюшки" от власти, надеясь, что вместо них погибнет кто-то другой.

Из-за удачных ударов ВСУ по флоту оккупантов россиянам пришлось оттянуть свои корабли в Новороссийск и на базу в Сухуми, говорит эксперт. Но из-за захвата Крыма Россия даже ничего там не начинала строить, как надо было бы сделать после того, как по срокам аренды в 2017 году ЧФ России должен был бы покинуть украинские территории.

Порты Новороссийска и Сухуми не приспособлены к долгому стоянию военных кораблей подобного класса, ведь из-за штормов в не обустроенных портах они могут быть серьезно повреждены, отмечает генерал-майор запаса СБУ. Виктор Ягун отмечает, что бухты в этих местах открытого типа, поэтому штормовые волны легко доберутся до военных кораблей.

"Обычно военные корабли ставят друг к другу, в отличие от торговых судов, — говорит специалист, — Поэтому сейчас россияне делают все возможное, чтобы как-то обустроить эти бухты".

Ранее Фокус сообщал, что сейчас оккупанты в Крыму проводят рейды и ищут информаторов, которые могли сдать координаты корабля "Новочеркасск". По данным партизан движения "Атеш", в Феодосию прибыли российские оперативники.