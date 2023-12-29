"Надо, чтобы СБУ взяла их под стражу за измену": адвокат об авторах законопроекта по мобилизации

Юрист Ростислав Кравец уверен, что этот законопроект не будет принят, потому что любой нардеп, который проголосует за него, поставит крест на своей политической карьере.

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Если оценивать поданный в Верховную Раду законопроект о мобилизации в теперешнем виде, то он направлен на уничтожение независимости Украины, подрыв ВСУ и нацбезопасности. Об этом в интервью Фокусу заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Например, по словам адвоката, первичный воинский учет передан на долю непосредственно местных администраций. Им также предоставляется право бронирования отдельных категорий граждан. По мнению эксперта, это приведет к хаосу и несогласованности, а передача первичного учета на местные администрации может привести к утечке информации о призывниках, резервистах и вообще военных в ВСУ.

Также адвоката не устраивает порядок осуществления призыва, который передается от Генштаба в Минобороны Украины, которое является, по сути, статистом, и в Кабмин. Это, по словам Ростислава Кравца, фактически "убивает" Генштаб, ведь он теряет возможность должным образом формировать резервы и это совсем не стандарты НАТО.

"Но одним из самых негативных моментов является право увольнять с работы без предупреждений и оснований сотрудников СБУ или Управления госохраны, — говорит Ростислав Кравец, — Можем только представить, как повлияет на нацбезопасность возможность увольнять таких людей, которые будут понимать, что их от увольнения не спасет ни стаж, ни предыдущие заслуги".

Адвокат считает, что все, кто разрабатывал этот законопроект должны быть разысканы СБУ и привлечены к ответственности за государственную измену. Ведь этот законопроект, если на него смотреть с государственных позиций, готовился преступниками, считает эксперт.

"Даже если посмотреть как написал название нашего государства в пояснительной записке к законопроекту Министр обороны Рустем Умеров, вместо "Ї" в слове Украина поставил "Й", то становится понятным, что документ готовили лица, у которых нет цели налаживания воинского учета, — отмечает Ростислав Кравец, — Они не имеют целью налаживание процедуры мобилизации, которая у нас сейчас превратилась в дикую мобилизацию и ведет к крайне негативным последствиям".

Юрист уверен, что этот законопроект не будет принят ни в таком виде, ни в любом другом. Потому что любой депутат, который проголосует за этот законопроект, поставит крест на своей политической карьере. К тому же в дальнейшем такой депутат может даже в будущем привлечен к уголовной ответственности.

Полный разговор с адвокатом Ростиславом Кравцом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

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