Весь российский ВПК должен пылать до Сахалина: Братчук об уничтожении самолетов Су-34

В Крыму много военных аэродромов и по ним надо бить, ведь враг там обязательно сосредоточит свои силы. Существенной помощью ВСУ в Крыму является деятельность партизанского движения "Атеш", отмечает представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Периодическое уничтожение истребителей и бомбардировщиков Су-24, Су-30 и Су-34 является мощным ударом по врагу, ведь восстановить авиапарк таких сложных самолетов в условиях технологических санкций очень трудно. А еще это огромный моральный удар по российскому ВПК, ведь теперь агрессор знает, что даже в Челябинске "есть наши люди". Об этом в интервью Фокусу заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Я вообще сторонник того, что весь российский ВПК должен гореть от украинских границ до границы Сахалина, — отмечает военный, — Даже это незначительные электроподстанции или мелкое оборудование должно гореть и уничтожаться, ведь все это влияет на логистику и моральное состояние врага".

Конечно, самолеты Су-34 являются большой угрозой для ВСУ на Юге, потому что именно они наносили удары по левому берегу, отмечает Сергей Братчук. За последнее время удалось уничтожить пять таких самолетов, которые приравниваются по потерям к танковой бригаде.

В то же время в оккупированном Крыму много военных аэродромов, по которым надо наносить ракетные удары, ведь там враг обязательно сосредоточит свои силы, говорит представитель добровольцев. И в этом может существенно помочь именно партизанское движение.

"Работа крымского подполья "Атеш" ярко демонстрирует, что Украина не ушла из Крыма, — акцентирует Сергей Братчук, — Мало того, украинские партизаны дошли уже до Челябинска".

Но, по словам представителя добровольческой армии "Юг", не надо надеяться, что из-за работы партизан или каких-то диверсий, или следствия украинских ударов по инфраструктуре в России начнется какая-то революция. Сергей Братчук считает, что убеждать рабов в неправоте своего владельца, который их кормит — глупое дело. Нам надо свое делать и бить именно по ВПК, логистике и военным объектам ослабляя оккупантов.

Ранее Фокус сообщал, что украинское ГУР подтвердило ликвидацию истребителя РФ под Челябинском. В ГУР заявили, что причины возгорания самолета уточняются.