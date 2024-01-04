Су-34 уничтожен огнем: ГУР подтвердило ликвидацию истребителя под Челябинском (видео)

В разведке обнародовали видео, на котором видно, как горит российский боевой самолет. В ГУР заявили, что причины возгорания самолета уточняются.

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Российская авиация осталась еще без одного истребителя. В украинской разведке подтвердили уничтожение вражеского тактического бомбардировщика Су-34 в ночь на 4 января. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ГУР.

Отмечается, что инцидент произошел на аэродроме "Шагол", который располагается в Челябинске. В разведке говорят, что он принадлежал авиационному полку 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Сейчас устанавливаются причины возгорания вражеского бомбардировщика.

Фото: Скріншот

Отметим, что сначала об инциденте на российском аэродроме сообщили журналисты, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах. Сообщалось, что предположительно к ликвидации вражеского самолета причастно Главное управление разведки МОУ.

Добавим, что на момент написания новости в российском Министерстве обороны не публиковали никаких заявлений относительно возгорания истребителя Су-34.

Бомбардировщик Су-34 — что известно

Истребители Су-34 способны осуществлять удары по наземным целям как в оперативной, так и тактической глубине. Он может летели со скоростью до 1,9 тыс. км/час на высоте до 14,6 километра.

Эти самолеты РФ постоянно использует в войне против Украины. Ранее в ГУР сообщали, что истребителями Су-34 наносят удары по объектам мирной инфраструктуры и жилых кварталах украинских городов, в частности, неуправляемыми авиабомбами.

Стоит отметить, что уже немалое количество таких истребителей было сбито Силами обороны Украины. Только в декабре прошлого года российская авиация потеряла от пяти до семи этих самолетов. Питом, вражеские самолеты взрываются на больших расстояниях от Украины.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла по меньшей мере 26 истребителей Су-34.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны объясняли, что после сбития вражеских истребителей на Херсонщине 22 декабря, оккупанты прекратили обстреливать авиабомбами украинские позиции на плацдарме в Крынках.