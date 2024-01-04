Агенты ГУР уничтожили российский истребитель Су-34 на аэродроме в Челябинске, — СМИ

По словам источника журналистов в спецслужбах, произошел инцидент в ночь на 4 января на аэродроме Шагол. Российская сторона никак не комментирует инцидент.

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На одном из аэродромов Российской Федерации мог сгореть еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Источник "Украинской правды" в спецслужбах рассказал, что к этому может быть причастен Киев.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол". Расположен он в российском Челябинске и именно там сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Констатируем, что вражеский самолет сгорел", — говорится в сообщении.

Источник в спецслужбах отдельно добавил, что за этим стоят представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Официально в ГУР МОУ не комментировали этот случай на момент публикации материала.

Примечательно, что место, где и произошел инцидент, находится далеко от границы с Украиной, ближе к центральной части России.

В России могли уничтожить еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 Фото: Скриншот

Российские власти и СМИ также не предоставляли комментарии про сгоревший самолет на момент публикации материала.

Авиация ВС РФ: потеря Су-34

Стоит отметить, что боевые возможности ВС РФ продолжают снижаться и за все время полномасштабного вторжения противник мог потерять не менее 26 самолетов Су-34. Значительная часть из них была уничтожена в декабре прошлого года. В материале Forbes от 25 декабря сообщалось, что всего за несколько дней украинские защитники нанесли большие потери ВС РФ.

"Это четыре Су-34 за три дня — еженедельный показатель потерь, который является одним из худших для российских ВВС на сегодняшний день, за 22 месяца широкомасштабной войны России против Украины", — говорится в сообщении.

К слову, когда боевая авиация Запада появится у Украины, тогда потери оккупантов могут увеличиться.

Напомним, 25 декабря сообщалось, что аналитики из ISW объяснили, как изменится поведение ВС РФ после потери Су-34. Отмечается, что ВСУ получили возможность свободнее вести себя и в тылу на Херсонщине, и на передней линии в Крынках.