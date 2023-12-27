Мог быть Patriot: как Украина обеспечила "самолетопад" российских самолетов, — журналист (видео)

Важным фактором будет количество поставленных Украине истребителей F-16. Если самолетов будет маловато или у них будут не мощные радары, то в целом они не изменят ситуацию на поле боя, отмечает журналист военного отдела Фокус Александр Матвиенко.

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Российский "самолетопад" мог быть вызван работой системы Patriot, а поставки F-16 с мощными радарами и дальнобойными ракетами помогут уменьшить угрозу бомбардировок вражеских самолетов. Об этом в интервью отметил Александр Матвиенко, журналист военного отдела Фокус.

По словам журналиста, технические характеристики ракеты PAC 2 позволяют сбивать цели на расстоянии до 160 километров. Поэтому в теории где-то в Одесской области Patriot в теории мог бы перехватить российские самолеты. Однако каким образом сбили Су-34 оккупантов на Мариупольском направлении до сих пор остается загадкой ведь по мнению Александра Матвиенко, вряд ли Patriot ставили бы так близко к линии фронта.

Что касается получения Украиной западных самолетов F-16, то Нидерланды будут поставлять модернизированные самолеты MLU. Однако эта модернизация имеет свои подконфигурации, а каждая такая подконфигурация еще свои особенности. От версии зависит арсенал оружия истребителя и версия радара.

Как отмечает Александр Матвиенко, советские самолеты, которыми пользуется Украина, имеют радары с дальностью 50-60 км, поэтому если украинский МиГ вылетит для перехвата вражеского Су-34. Российский самолет увидит наш значительно раньше и может сбить. Поэтому в случае с более действенными F-16 россиянам придется учиться бороться с ними, и как-то приспосабливаться к "дальнобойным" радарам западных истребителей, которые "видят" на расстоянии около 200 км и имеют дальнобойные ракеты.

F-16 могут значительно несколько облегчить действия ВСУ на плацдарме в Крынках на Херсонщине, где позиции ВСУ враг бомбит с самолетов. Они действуют вне пределов ПВО, поэтому им нечего противопоставить. Сброс бомб КАБ-500 оправдан тем, что оккупантам не хватает дальнобойной артиллерии, которая есть у Сил обороны Украины, отмечает специалист. Поэтому нивелирование фактора воздушных атак с помощью F-16 ВСУ смогут позволить безопаснее действовать на этом участке фронта. Однако остается опасность в виде российских дронов, которые могут помешать расширять плацдарм.

По мнению журналиста, важным фактором будет количество поставленных Украине истребителей F-16 и ракет, ведь именно от этого зависит, будет ли их достаточно для создания локального преимущества для прикрытия украинских защитников. Если самолетов будет мало, или у них будут не мощные радары, то в целом они не смогут изменить ситуацию на поле боя.

Ранее Фокус писал, что в РФ начали хвастаться выпуском самолета пятого поколения Су-57. Якобы ВС РФ получили на вооружение 12 истребителей Су-57, а в 2024 году получат еще больше.