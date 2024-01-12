Поставляют России старый хлам: военный рассказал, чем опасны снаряды из КНДР

С момента широкомасштабного вторжения РФ уже применила в Украине 12 млн снарядов артиллерии. Поставки снарядов из КНДР опасны для самой армии россиян, отмечает майор запаса Алексей Гетьман.

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Увеличение производства снарядов и закупка их в Северной Корее позволит оккупантам использовать их на фронте в количестве примерно 7 тысяч штук ежедневно, что и так соответствует сегодняшним реалиям, когда они использовали запасы еще старых времен. Украина производит значительно меньше снарядов из-за несравнимого с РФ размера ВПК. Об этом в интервью Фокусу заявил участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его мнению, все эти взрывы на украинских складах с боеприпасами несколько лет назад были делом рук российских диверсантов, которые лишали Украину и так небольших запасов снарядов, ведь по количеству складов мы значительно уступали России. В целом с момента полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине около 12 млн снарядов.

"Мы пытались искать виновных внутри страны, а я уверен, что это дело рук диверсантов из РФ, — говорит Алексей Гетьман, — Таким образом они готовились к началу широкомасштабного вторжения еще начиная с 2014 года, лишая нас оружия для защиты".

В свою очередь, по словам майора запаса, Украина пыталась показать себя своеобразным "голубем мира" прилагая силы к разоружению. Власть забыла, что в желании мира надо всегда готовиться к войне, акцентирует военный запаса.

Алексей Гетьман считает, что снаряды, которые передает России КНДР не отличаются хорошим качеством, ведь вряд ли Северная Корея хочет тратить новые боеприпасы и скорее всего отправляет большую часть запасов еще советских времен. Такие снаряды особенно опасны прежде всего самой артиллерии РФ, ведь могут разрываться внутри пушки поражая боевые расчеты армии РФ.

"Я слышал, что примерно 50% партии подобных снарядов, отправляемых в РФ, давно уже исчерпали свой срок хранения на складах, — информирует майор запаса, — Такие боеприпасы обычно просто уничтожаются, потому что сами по себе становятся опасными, но КНДР нашла способ еще и заработать на этом, продавая эти снаряды оккупантам".

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