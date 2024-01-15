До 30 тысяч новобранцев в месяц. Россия стремительно увеличивает живую силу, чем ответит Украина?

Армия стала настоящим социальным лифтом для жителей депрессивных регионов РФ: за 250 тысяч рублей в месяц россияне готовы умереть на фронте. Человеческий ресурс Украины намного меньше и воевать по правилам оккупантов не получится. Фокус выяснил, какими методами можно победить многочисленную армию агрессора.

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Каждый день в ряды Вооруженных сил России вступает около 1000-1100 человек. В месяц примерно 30 тысяч новобранцев восполняют потери и формируют резервные полки, заявил 15 января представитель ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Россияне едут на войну в Украину из-за денег: для кризисных регионов с отсутствием рабочих мест и зачастую крайне низкими заработками это в порядке вещей. Многие российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее", подчеркивает представитель разведки.

Уровень зарплат в ВС РФ разный: все зависит от местонахождения подразделения и его участия в боевых действиях. День на первой линии столкновения — плюс 8 тысяч рублей к зарплате, в месяц реально заработать 220–250 тысяч рублей.

Кроме непрекращающегося рекрутинга в армию, Москва перевела оборонно-промышленные предприятия на военные рельсы. Некоторые предприятия работают в три смены, многие россияне работают на заводах ВПК.

"Основные усилия сосредотачиваются на восстановлении техники, которая была повреждена на поле боя. Другой вопрос — это восстановление, подготовка к боевому применению оружия и военной техники, которые снимают с арсеналов, со складов долгосрочного хранения, чтобы привести его в нормальное состояние и отправить для ведения боевых действий в Украину", — рассказывает представитель ГУР.

Третья задача — изготовление нового вооружения, прежде всего артиллерийских систем, танков, БТР, БМП, боеприпасов и ракет. Все, что на сегодня производится в России, сразу отправляется на фронт, уточняют в украинской разведке.

Высокие технологии Запада: чем Украине отвечать на мобилизационный потенциал РФ?

Человеческий ресурс в Украине значительно меньше, чем в России, поэтому соревноваться с оккупантами по их критериям не получится. Киеву нужно воевать умениями и технологиями: высокоточным вооружением и разведданными, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Потери ВС РФ в Украине должны перекрывать способность врага получать дополнительный мобилизационный ресурс. Чтобы достичь этого результата, надо выполнить все, о чем писал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist в ноябре 2023 года. Первым пунктом у главкома идет воздушный компонент, включающий не только современные западные истребители, но и дроны.

Наращиванию людских резервов Залужный отдает последний приоритет. Возможности подготовки военных в Украине также ограничены: всегда есть риск ударов ВС РФ по тренировочным центрам.

По словам Селезнева, главная проблема Украины на сегодня заключается в приостановлении финансирования военных потребностей из-за конфликта в Конгрессе США между демократами и республиканцами.

"Напомню, ВСУ защищают европейский континент, понимание военных нужд на Западе есть. Но как быстро это понимание превратится в реальные шаги, тяжело прогнозировать. Россия в 2024 году потратит на войну 120 миллиардов долларов. Сколько мы получим от партнеров, неизвестно", — замечает военный эксперт.

Нефть течет рекой. Почему США не остановят сверхдоходы Кремля

Война в Украине продолжается благодаря неограниченным запасам денег у РФ от продажи нефти и газа. Механизмы обхода западных санкций открывают Кремлю доступ к торговле и покупке других товаров, в том числе двойного назначения.

Имея колоссальный поток денег, проехаться по неблагополучным регионам и набрать людей на фронт — не проблема для российского командования. Кроме этого, в РФ не отменили вербовку заключенных, подчеркивает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Если бы Штаты стратегически подходили к вопросу уничтожения России, уже бы давно на рынке нефти создались такие условия, при которых РФ лишили сверхдоходов", — отмечает эксперт в беседе с Фокусом.

Индия и Китай, как говорит Самусь, суммарно выкупают до 90% российской нефти. Отсюда и возможность платить оккупантам те самые 220-250 тысяч рублей.

"Где логика? Запад обещает нам бессрочную поддержку, но позволяет Москве зарабатывать сотни миллиардов долларов на экспорте нефти? Математически простая задача — подсчитайте доходы РФ для ведения войны и сравните эту сумму с объемом помощи Украине", — дополняет он.

Ответное усиление мобилизации в Украине будет неэффективной мерой. Лучше думать не как набрать миллионы солдат в ВСУ, а как грамотно направить силы для победы на поле боя. В ротации и при формировании подразделений с высокотехнологическими средствами поражения надо применять системный подход, резюмировал Самусь.

Напомним, британские разведчики ранее предположили, что РФ на войну в Украину вербует мужчин из бедных и сельских региональных общин. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в январе прошлого года говорил, что в ряды ВС РФ вступили 500 тысяч человек.

Фокус ранее писал, что в Украину отправился воевать бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Он должен был отсидеть 12 лет за взятку в особо крупном размере.