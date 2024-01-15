До 30 тисяч новобранців на місяць. Росія стрімко збільшує живу силу, чим відповість Україна?

Армія стала справжнім соціальним ліфтом для жителів депресивних регіонів РФ: за 250 тисяч рублів на місяць росіяни готові померти на фронті. Людський ресурс України набагато менший і воювати за правилами окупантів не вийде. Фокус з'ясував, якими методами можна перемогти численну армію агресора.

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Щодня до лав Збройних сил Росії вступає близько 1000-1100 осіб. На місяць приблизно 30 тисяч новобранців заповнюють втрати і формують резервні полки, заявив 15 січня представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Росіяни їдуть на війну в Україну через гроші: для кризових регіонів з відсутністю робочих місць і часто вкрай низькими заробітками це в порядку речей. Багато російських військовополонених відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього "іпотека, сім'я тощо", підкреслює представник розвідки.

Рівень зарплат у ЗС РФ різний: усе залежить від місцезнаходження підрозділу і його участі в бойових діях. День на першій лінії зіткнення — плюс 8 тисяч рублів до зарплати, на місяць реально заробити 220-250 тисяч рублів.

Крім безперервного рекрутингу в армію, Москва перевела оборонно-промислові підприємства на військові рейки. Деякі підприємства працюють у три зміни, багато росіян працюють на заводах ВПК.

"Основні зусилля зосереджуються на відновленні техніки, яка була пошкоджена на полі бою. Інше питання — це відновлення, підготовка до бойового застосування зброї та військової техніки, які знімають з арсеналів, зі складів довгострокового зберігання, щоб привести її до нормального стану і відправити для ведення бойових дій в Україну", — розповідає представник ГУР.

Третє завдання — виготовлення нового озброєння, насамперед артилерійських систем, танків, БТР, БМП, боєприпасів і ракет. Усе, що на сьогодні виробляється в Росії, одразу відправляється на фронт, уточнюють в українській розвідці.

Високі технології Заходу: чим Україні відповідати на мобілізаційний потенціал РФ?

Людський ресурс в Україні значно менший, ніж у Росії, тому змагатися з окупантами за їхніми критеріями не вийде. Києву потрібно воювати вміннями і технологіями: високоточним озброєнням і розвідданими, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Втрати ЗС РФ в Україні мають перекривати здатність ворога отримувати додатковий мобілізаційний ресурс. Щоб досягти цього результату, треба виконати все, про що писав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для журналу The Economist у листопаді 2023 року. Першим пунктом у головкома йде повітряний компонент, що включає не тільки сучасні західні винищувачі, а й дрони.

Нарощуванню людських резервів Залужний віддає останній пріоритет. Можливості підготовки військових в Україні також обмежені: завжди є ризик ударів ЗС РФ по тренувальних центрах.

За словами Селезньова, головна проблема України на сьогодні полягає в призупиненні фінансування військових потреб через конфлікт у Конгресі США між демократами і республіканцями.

"Нагадаю, ЗСУ захищають європейський континент, розуміння військових потреб на Заході є. Але як швидко це розуміння перетвориться на реальні кроки, важко прогнозувати. Росія у 2024 році витратить на війну 120 мільярдів доларів. Скільки ми отримаємо від партнерів, невідомо", — зауважує військовий експерт.

Нафта тече рікою. Чому США не зупинять надприбутки Кремля

Війна в Україні триває завдяки необмеженим запасам грошей у РФ від продажу нафти і газу. Механізми обходу західних санкцій відкривають Кремлю доступ до торгівлі та купівлі інших товарів, зокрема подвійного призначення.

Маючи колосальний потік грошей, проїхатися по неблагополучних регіонах і набрати людей на фронт — не проблема для російського командування. Крім цього, у РФ не скасували вербування ув'язнених, наголошує заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Якби Штати стратегічно підходили до питання знищення Росії, вже б давно на ринку нафти створилися такі умови, за яких РФ позбавили б надприбутків", — зазначає експерт у бесіді з Фокусом.

Індія і Китай, як каже Самусь, сумарно викуповують до 90% російської нафти. Звідси і можливість платити окупантам ті самі 220-250 тисяч рублів.

"Де логіка? Захід обіцяє нам безстрокову підтримку, але дозволяє Москві заробляти сотні мільярдів доларів на експорті нафти? Математично просте завдання — підрахуйте доходи РФ для ведення війни і порівняйте цю суму з обсягом допомоги Україні", — доповнює він.

Відповідне посилення мобілізації в Україні буде неефективним заходом. Краще думати не як набрати мільйони солдатів у ЗСУ, а як грамотно спрямувати сили для перемоги на полі бою. У ротації та при формуванні підрозділів із високотехнологічними засобами ураження треба застосовувати системний підхід, резюмував Самусь.

Нагадаємо, британські розвідники раніше припустили, що РФ на війну в Україну вербує чоловіків із бідних і сільських регіональних громад. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у січні минулого року говорив, що до лав ЗС РФ вступили 500 тисяч осіб.

Фокус раніше писав, що в Україну вирушив воювати колишній мер Владивостока Олег Гуменюк. Він мав відсидіти 12 років за хабар в особливо великому розмірі.