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Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Цифра завышена: в Британии сомневаются, что РФ мобилизовала 500 тысяч в 2023 году

ВС РФ, оккупанты, российские военные
Фото: ТАСС | Иллюстративное фото: ВС РФ

В России выпускникам школ разрешено подписывать контракты с российской армией. По последним данным, известно о пяти россиянах 2005 года, которые погибли на российско-украинской войне, рассказали в британской разведке.

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В Российской Федерации на войну могут вербовать мужчин из бедных и сельских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве Британии отметили, что, вероятно, для поддержки российско-украинской войны на войну могут вербовать мужчин из бедных и сельских региональных общин России.

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11 января 2023 года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к Вооруженным силам Российской Федерации присоединилось 500 тысяч человек в 2023 году. В британской разведке считают, что эта цифра может быть существенно завышенной.

Кроме этого, с апреля 2023 года в России выпускникам школ разрешили подписывать контракты с российской армией, в частности с целью достижения целевых показателей набора российских военных. По последним данным, опубликованным "Медиазоной" и российской службой BBC, во время российско-украинской войны погибли по меньшей мере пятеро россиян 2005 года рождения.

Отчет британской разведки Fullscreen

Напомним, 15 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий заявил, что в России мобилизация не проводится массово. Однако россияне имеют мотивацию вступать в ряды ВС РФ — заработная плата.

11 января экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж сообщил, что скрытая мобилизация в России не принесла желаемого результата. По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинским военным удалось уничтожить до 90% личного состава российских профессиональных частей.