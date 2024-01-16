Британцы вместо нас не будут воевать: эксперт о соглашении Сунака и Зеленского (видео)

Крайне важно не сидеть сложа руки в ожидании западной помощи, а развивать свое производство. Однако ракеты Storm Shadow от Британии для ВСУ сейчас крайне важны, говорит военный аналитик "DeepState" Роман Погорелый.

Related video

Несмотря на недостаток конкретики в подписанном соглашении по безопасности между Украиной и Великобританией до момента вступления Украины в НАТО, надо помнить, что именно эта страна последовательно оказывала и оказывает необходимую военную и финансовую поддержку нашему государству. Однако не надо считать, что завтра британцы пойдут вместо нас или вместе с нами воевать. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

По его мнению, в этом договоре стоит обратить внимание на помощь в морской сфере, поэтому, возможно, ВСУ получат еще какое-то интересное оружие против Черноморского флота РФ. Кроме того, этот договор является важной формальностью, что Великобритания была и будет вместе с Украиной и не оставит ее в беде.

"Конечно, ни один из документов не может "забетонировать" любые обязательства и при желании всегда можно найти причину, чтобы прекратить помощь, — акцентирует Роман Погорелый, — может резко измениться власть или найтись другие важные приоритеты и об этом всегда стоит помнить и готовиться ко всему еще и самостоятельно, рассчитывая прежде всего на себя".

По словам эксперта, надо понимать, что мы не можем сидеть сложа руки в ожидании миллионов снарядов от союзников. Хотя помощь именно современными ракетами типа Storm Shadow для ВСУ сейчас очень важна. Тем более что по мнению Романа Погорелого, Украина давно доказала, что может успешно пользоваться этим современным оружием.

Напомним, по итогам подписания соглашения обязательства Великобритании по обеспечению безопасности будут действовать до момента вступления Украины в НАТО. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что это первое обязательство по безопасности, подписанное Украиной. Он также напомнил, что Великобритания первой предоставила Украине летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и другое военное оборудование.

Ранее Фокус сообщал, что Канада готова подписать с Украиной договор безопасности. По словам посла Канады в Украине Наталки Цмоць, проект документа уже передали в Офис президента. Другие страны G7 также хотят подписать соглашения с Киевом.