Британці замість нас не воюватимуть: експерт про угоду Сунака та Зеленського (відео)

Вкрай важливо не сидіти склавши руки в очікуванні західної допомоги, а розвивати своє виробництво. Проте ракети Storm Shadow від Британії для ЗСУ зараз вкрай важливі, каже військовий аналітик "DeepState" Роман Погорілий.

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Попри нестачу конкретики у підписаній безпековій угоді між Україною та Великобританією до моменту вступу України в НАТО, треба пам'ятати, що саме ця країна послідовно надавала і надає необхідну військову та фінансову підтримку нашій державі. Проте не треба вважати, що завтра британці підуть замість нас чи разом з нами воювати. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

На його думку, в цьому договорі варто звернути увагу на допомогу у морській сфері, тому, можливо, ЗСУ отримають ще якусь цікаву зброю проти Чорноморського флоту РФ. Крім того, цей договір є важливою формальністю, що Британія була і буде разом з Україною і не залишить її в біді.

"Звичайно, жоден з документів не може "забетонувати" будь-які забов'язання і якщо є бажання завжди можна знайти причину, щоб припинити допомогу, — акцентує Роман Погорілий. — Може різко змінитись влада чи знайтись інші важливі пріоритети й про це завжди варто пам'ятати та готуватись до всього ще й самостійно, розраховуючи перш за все на себе".

За словами експерта, треба розуміти, що ми не можемо сидіти склавши руки в очікуванні мільйонів снарядів від союзників. Хоча допомога саме сучасними ракетами типу Storm Shadow для ЗСУ зараз дуже важлива. Поготів, на переконання Романа Погорілого, Україна давно довела, що може успішно користуватись цієї сучасною зброєю.

Нагадаємо, за підсумками підписання угоди зобов'язання Великої Британії щодо гарантування безпеки діятимуть до моменту вступу України до НАТО. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що це перше зобов'язання з безпеки, підписане Україною. Він також нагадав про те, що Велика Британія першою надала Україні летальну зброю, танки, далекобійні ракети й інше військове обладнання.

Раніше Фокус повідомляв, що Канада готова підписати з Україною договір безпеки. За словами пані посла Канади в Україні Наталки Цмоць, проєкт документа вже передали до Офісу президента. Інші країни G7 також хочуть підписати угоди із Києвом.