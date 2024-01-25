Военные заводы и нефтебазы: названы главные цели ВСУ в тылу России на 2024 год

Прилеты по крупным НПЗ обвалили доходы РФ от экспорта нефти, оккупационная армия также страдает от нехватки топлива. У россиян довольно разветвленная сеть нефтебаз, поэтому ВСУ есть над чем работать. Фокус выяснил, как долго нужно атаковать нефтебазы для ощутимого результата и какие цели для дронов будут следующими.

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Украинские беспилотники за последнюю неделю удачно атаковали четыре нефтебазы в России. Все объекты снабжают российскую армию горюче-смазочными материалами и расположены на расстоянии более 1 000 километров от границы с Украиной.

Первый прилет был в ночь на 18 января по Петербургскому нефтеналивному терминалу. В Главном управлении разведки Минобороны утверждали, что дроны-камикадзе могли запустить в России, но "это не точно". А глава Минстратегпрома Александр Камышин говорил, что БПЛА пролетел 1250 километров и попал в цель.

Поражения стратегических целей в России продолжились на следующий день, 19 января. Не повезло нефтебазе на территории города Клинцы Брянской области. Россиянам пришлось найти 13 пожарных автоцистерн для ликвидации огня. Удар по этому объекту усложнил логистику оккупантов, отметила украинская сторона.

В ночь на 21 января из-за атаки беспилотников на морской терминал в Усть-Луге Ленинградской области закрылся топливный завод "Новатэк". На этом заводе перерабатывали топливо для ВС РФ.

Два мощных взрыва ночью 25 января слышали в Туапсе, это город в Краснодарском крае и крупный порт на побережье Черного моря. Туапсинский НПЗ стал очередной целью Службы безопасности Украины.

Нефтяной сектор в РФ потерял миллионы долларов

Прилет по терминалу в Усть-Луге, ключевому экспортному терминалу для стран Балтии, сильно отразился на морских поставках сырой нефти из России. Объем поставок упал до самого низкого уровня почти за два месяца, пишет Bloomberg.

За четыре недели до 21 января 2024 года в день из российских портов отгружалось около 3,36 миллиона баррелей сырой нефти. Это на 50 000 баррелей меньше показателя за период до 14 января. Экспорт нефти — главный источник доходов бюджета РФ, покрывающий расходы на полномасштабную войну в Украине.

Параллельно с ударами дронов российская "нефтянка" страдает от нефтяного эмбарго Евросоюза. Москва потеряет более $22 млрд в год от экспорта нефти в Европу, но получит до $10 млрд от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу "Дружба", прогнозирует агентство Bloomberg.

Нефть газ и дизель — это кровь армии, которая позволяет российским танкам двигаться, а самолеты и вертолеты — летать. Если Россия почувствует нехватку топлива, можно рассчитывать на снижение интенсификации боевых действий, подчеркивает в беседе с Фокусом военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Силы обороны Украины действуют эффективно: бьют по критически важным объектам для ВС РФ, которые обеспечивают их боевые возможности. Чем больше атак дронами по топливным терминалам, тем больше уничтожаются ресурсы ВС РФ. При этом защитить их от дронов крайне сложно: средства ПВО везде не поставишь.

У россиян довольно разветвленная сеть нефтебаз, поэтому есть над чем работать. Недаром РФ называют бензоколонкой. По мнению Селезнева, планы военного командования в Киеве произвести более миллиона дронов укладываются в логику поражения объектов в РФ.

Военные базы и заводы РФ: какие цели будут следующими после нефтебаз

Проблемы с ГСМ у войск России ранее возникали только после ударов Сил обороны Украины по складам на временно оккупированных территориях. Гораздо важнее наносить удары вглубь России, чтобы не просто уничтожать запасы, но и предприятия, добывающие и аккумулирующие топливо.

Беспилотники, состоящие на вооружении ВСУ, способны преодолевать расстояние более 1000 километров. Дроны научились обходить средства ПВО и наносить удары по любым объектам.

"Танк или бронемашина без топлива не поедет. А грузовик не привезет боекомплект для артиллерии на передовую. Все взаимосвязано, но пока украинские возможности для массивных атак БПЛА ограничены. Все делается точечно и ювелирно, с оперативными паузами. Но российский НПЗ уже начинает страдать", — объясняет Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Комплексный подход к уничтожению военной инфраструктуры врага предполагает поражение не только топливных баз, но и воинских частей. Сюда входит места дислокации личного состава, бронетехники, склады оружия и боеприпасов, а также пункты управления и связи.

Важно поражать предприятия российского ОПК, крупные логистические хабы и энергообъекты. Нужно разрушать предприятия, производящие важные элементы для российских ракет, к примеру, Х-47 "Кинжал" или "Калибр", считает Владислав Селезнев.

"В рамках военной кампании на 2024 год ВСУ сделают акцент на этих целях. Западные партнеры предоставят соответствующие технологии", — подытожил военный эксперт.

Напомним, в российском городе Орел 9 января дроны третий раз атаковали топливно-энергетический комплекс. Ранее в объект попадали 16 ноября 2022 года и 17 сентября 2023-го.

РосСМИ ранее писали, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали три украинских дрона "Бобер". Два БПЛА якобы упали в море, а обломки третьего нашли на территории завода.