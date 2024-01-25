FPV-дроны были эксклюзивом ВСУ, но враг "ворует" все наработки украинцев, — военный эксперт

БПЛА с видом от первого лица очень важны для фронта в условиях снарядного голода. Однако рекламировать в социуме какие-то новые разработки не стоит, ведь враг быстро все скопирует и будет использовать против ВСУ, считает военный эксперт Игорь Козий.

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В условиях снарядного голода, в котором Украина оказалась из-за задержек поставок со стороны западных партнеров, надо использовать все возможности, в том числе и FPV-дроны, чтобы хоть как-то компенсировать их недостаток. Сегодня ВСУ вынуждены тщательно считать каждую поставку боекомплекта для пушек и в таких условиях удерживать то же Авдеевское направление очень трудно. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт Игорь Козий.

FPV-дроны, по мнению эксперта, вполне важная и крайне необходимая вещь на фронте в условиях современной войны технологий. На сегодня давно уже доказано, что любые штурмовые действия не обходятся без разведки БПЛА, а также они метко работают по легкой и даже тяжелой технике оккупантов, а также удачно зачищают позиции армии РФ благодаря профессионализму украинских операторов беспилотников.

"Но я категорически против публичного вынесения в информационное пространство всех современных наработок, которые есть в подразделениях ВСУ, — акцентирует Игорь Козий, — Оккупанты поставили свою экономику на военные рельсы и быстро копируют все, что интересного могут увидеть у нас".

По словам эксперта, в начале войны использование именно FPV-дронов было своеобразным эксклюзивом ВСУ. Теперь оккупанты, учитывая их мощные ресурсы и возможности, массово используют подобные БПЛА в свою пользу.

"Надо четко понимать, что украинской армии важно не только придумывать новые способы поражения врага, но беспокоиться, чтобы подобные примеры не становились на помощь РФ, — говорит Игорь Козий, — Даже несмотря на санкции Россия может достаточно быстро наладить производство чего-то подобного и использовать уже против ВСУ".

Полный разговор с военным экспертом Игорем Козием вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что "корейского сценария" Украине не следует ожидать, а вот что-то по принципу линии разграничения с введением миротворцев — более реальная альтернатива. Однако все это являются теоретическими вариантами, отмечает полковник ВСУ Петр Черник.