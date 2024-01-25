FPV-дрони були ексклюзивом ЗСУ, але ворог "краде" всі напрацювання українців, — військовий експерт

БПЛА з видом від першої особи дуже важливі для фронту в умовах снарядного голоду. Проте рекламувати в соціумі якісь нові розробки не варто, адже ворог швидко все скопіює і буде використовувати проти ЗСУ, вважає військовий експерт Ігор Козій.

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В умовах снарядного голоду, в якому Україна опинилась через затримки постачання з боку західних партнерів, треба використовувати всі можливості, в тому числі й FPV-дрони, щоб хоч якось компенсувати їхню нестачу. Сьогодні ЗСУ вимушене ретельно рахувати кожне постачання боєкомплекту для гармат і в таких умовах утримувати той же Авдіївський напрямок дуже важко. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий експерт Ігор Козій.

FPV-дрони, на думку експерта, цілком важлива і вкрай необхідна річ на фронті в умовах сучасної війни технологій. На сьогодні давно вже доведено, що будь-які штурмові дії не обходяться без розвідки БПЛА, а також вони влучно працюють по легкій і навіть важкій техніці окупантів, а також вдало зачищають позиції армії РФ завдяки професійності українських операторів безпілотників.

"Але я категорично проти публічного винесення в інформаційний простір всіх сучасних напрацювань, які є в підрозділах ЗСУ, — акцентує Ігор Козій. — Окупанти поставили свою економіку на військові рейки та швидко копіюють все, що цікавого можуть побачити у нас".

За словами експерта, на початку війни використання саме FPV-дронів було своєрідним ексклюзивом ЗСУ. Тепер окупанти, зважаючи на їхні потужні ресурси та можливості, масово використовують подібні БПЛА на свою користь.

"Треба чітко розуміти, що українській армії важливо не тільки вигадувати нові способи враження ворога, але непокоїтись, щоб подібні приклади не ставали на допомогу РФ, — каже Ігор Козій. — Навіть попри санкції Росія може досить швидко налагодити виробництво чогось подібного і використовувати вже проти ЗСУ".

Повна розмова з військовим експертом Ігорем Козієм незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що "корейського сценарію" Україні не слід очікувати, а ось щось за принципом лінії розмежування з введенням миротворців — більш реальна альтернатива. Проте все це є теоретичними варіантами, зазначає полковник ЗСУ Петро Черник.