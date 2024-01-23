Може бути "бойова нічия": полковник ЗСУ про деокупацію Криму й Донбасу (відео)

"Корейського сценарію" Україні не слід очікувати, адже це інша ситуація, а ось щось за принципом лінії розмежування з введенням миротворців — більш реальна альтернатива. Проте все це є теоретичними варіантами, зазначає полковник ЗСУ Петро Черник.

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Так чи інакше будь-яка війна закінчується, і іноді результатом є "бойова нічия", яка може чекати й на російсько-українську війну. Все тому, що поки не зрозуміло, як звільнити той самий Донбас, який попросту забетонований укріпленням. А от Крим можна перетворити на своєрідну "гнилу грушу" знищивши Кримській міст. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий аналітик, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

За його словами, він без знищення Донецька, як це було з Дрезденом часів Другої світової ніхто у 21 сторіччі вчиняти не буде. Тим більше, що для цього знадобляться бомбардувальники США B-52 або B1B Lancer, які, звичайно, Україні ніхто не дасть, як десятки тисяч тонн бомб до них.

"А ще у нас немає півмільйона резерву, який ми готові покласти на "алтар" Донецька, — каже полковник. — Але військовий надлом має все одно відбутись, проте коли він буде — невідомо".

На думку Петра Черника, теоретичну "бойову нічию" не можна розглядати як "корейський сценарій" (розділ на Південну Корею та КНДР) — це одна нація з різними правлячими режимами та соціальними структурами. Тут більш ймовірним є лінія розмежування з Донбасом з умовним миротворчим контингентом, каже полковник.

"А от з Кримом ситуація дещо простіша, бо його можна перетворити на "гнилу грушу" завдяки ударам по Кримському мосту, відрізавши окупантів від логістики, — каже військовий аналітик. — Масована атака ракетами Storm Shadow розв'яже цю проблему попри зусилля ППО, як і подальший контроль ракетами над тим, щоб міст не змогли відновити".

Важливою буде і робота в цьому аспекті ЗСУ по знищенню ворожих кораблів чи літаків, що будуть намагатись доставляти вантажі на півострів. За кілька місяців таких справ ворожа армія на півострові буде просто знесилена.

"Проте для успіху подібної операції потрібна зброя у великій кількості, — зазначає експерт. — Особливо в пригоді будуть F-16 для прикриття повітря і запуску ракет. Саме велика кількість літаків, більш сотні, можуть дійсно змінити хід війни".

Раніше Фокус писав, що обстріли України не закінчаться до кінця війни. Окупанти накопичили понад 5 тисяч ракет С-300 та С-400 і модифікують їх для наземних ударів.