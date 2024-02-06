"Бойцам надо хотя бы переодеться в сухое и поспать 6 часов": майор запаса о мобилизации

Мобилизационный резерв нужен для ротации и увеличения плотности огня. Кроме этого в ВСУ еще и ограниченное количество боеприпасов, что тоже добавляет нервов, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

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Украине приходится применять резервы изнутри страны на Купянском направлении, потому что на сегодня уже не хватает людей, ведь этот резерв сохраняли именно для проведения ротаций. В свою очередь без ротации в будущем бойцы не смогут полноценно воевать и защищать страну от российских оккупантов. Об этом в интервью Фокусу заявил участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, многие украинцы почему-то думают, что если армия воюет, то все хорошо и она должна воевать до самой победы без отдыха. Но вести боевые действия в режиме 24/7 без ротации, без отдыха и лечения невозможно физически.

"Надо понимать, что россияне проводят так называемую тактическую ротацию: выводят разорванные ВСУ штурмовые группы так, чтобы они не пересекались со свежими подразделениями и не деморализовали их, а те, в свою очередь идут в бой, — отмечает майор запаса, — В ВСУ такой возможности нет, бойцы тоже погибают или ранены, воюют без отдыха отбивая оккупантов волна за волной в сложных погодных условиях под дождем и снегом".

Для бойцов является счастьем просто переодеться в сухую одежду и поспать шесть часов в тепле и не под обстрелом, а не на Канарах, говорит ветеран войны. Кроме этого в ВСУ еще и ограниченное количество боеприпасов, что тоже добавляет нервов.

"Если у нас будут заканчиваться боеприпасы, то ВСУ придется попросту отходить на более подготовленные позиции для обороны, хотя своеобразных "линий Суровикина" у нас нет, — акцентирует Алексей Гетьман, — А значит придется отходить в крупные города, где можно хорошо держать оборону и люди должны понимать, что это значит".

Таким образом враг может обойти города и они окажутся в полном окружении при самом плохом развитии событий, говорит майор запаса. Поэтому эти полмиллиона человек, в которых сейчас нуждается ВСУ — это не выдумки и не прихоти военных, а срочная необходимость.

"Надо также понимать, что 500 тысяч не будут заменять собой фортификационные сооружения и телами закрывать фронт, — отмечает военный, — Они нужны для ротации, для увеличения плотности огня, ведь один пулеметный расчет не может сдерживать участок в несколько сотен метров".

Фокус ранее писал, что Киев предупредил Белый дом о намерении уволить Залужного. Отставка генерала может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров.