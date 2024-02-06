"Бійцям треба хоча б переодягнутись в сухе та поспати 6 годин": майор запасу про мобілізацію

Мобілізаційний резерв потрібен для ротації та збільшення щільності вогню. Окрім цього у ЗСУ ще й обмежена кількість боєприпасів, що теж додає нервів, каже майор запасу Олексій Гетьман.

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Україні доводиться застосовувати резерви із середини країни на Куп'янському напрямку, тому що на сьогодні вже не вистачає людей, адже цей резерв зберігали саме для проведення ротацій. Своєю чергою без ротації в майбутньому бійці не зможуть повноцінно воювати та захищати країну від російських окупантів. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, багато українців чомусь думають, що якщо армія воює, то все добре і вона повинна воювати до самої перемоги без відпочинку. Але вести бойові дії в режимі 24/7 без ротації, без відпочинку та лікування неможливо фізично.

"Треба розуміти, що росіяни проводять так звану тактичну ротацію: виводять пошматовані ЗСУ штурмові групи так, щоб вони не перетинались зі свіжими підрозділами та не деморалізували їх, а ті, своєю чергою йдуть в бій, — зазначає майор запасу. — У ЗСУ такої можливости немає, бійці теж гинуть чи поранені, воюють без відпочинку відбиваючи окупантів хвиля за хвилею в складних погодних умовах під дощем і снігом".

Для бійців є щастям просто переодягнутись в сухий одяг та поспати шість годин в теплі та не під обстрілом, а не на Канарах, каже ветеран війни. Окрім цього у ЗСУ ще й обмежена кількість боєприпасів, що теж додає нервів.

"Якщо у нас будуть закінчуватись боєприпаси, то ЗСУ доведеться попросту відходити на більш підготовлені позиції для оборони, хоча своєрідних "ліній Суровікіна" у нас немає, — акцентує Олексій Гетьман. — А значить доведеться відходити у великі міста, де можна гарно тримати оборону і люди повинні розуміти, що це значить".

Таким чином ворог може обійти міста і вони опиняться в повному оточенні при найпоганішому розвитку подій, каже майор запасу. Тому ці півмільйона людей, які зараз потребує ЗСУ — це не вигадки та не забаганки військових, а термінова необхідність.

"Треба також розуміти, що 500 тисяч не будуть замінювати собою фортифікаційні споруди та тілами закривати фронт, — зазначає військовий. — Вони потрібні для ротації, для збільшення щільності вогню, адже один кулеметний розрахунок не може стримувати ділянку у декілька сотень метрів".

Повна розмова з Олексієм Гетьманом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Фокус раніше писав, що Київ попередив Білий дім про намір звільнити Залужного. Відставка генерала може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів.