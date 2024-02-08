"Молодое государство — не значит, что плохое. Европа прошла этот путь", — Гладких о становлении нации

Нация эволюционирует ежедневно и далеко не факт, что не наступит время, когда она может прекратить существование. Будет ли Украина существовать дальше как государство зависит от каждого, считает аналитик.

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Украина действительно молодое современное государство и проигрывает другим европейским странам только в опыте использования демократических институтов. Например, у Германии или Франции действительно богатый опыт государственного существования, причем не всегда демократический, но "обкатанные" демократические институты, и этому мы можем поучиться у европейцев. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

В украинской "молодости" нет ничего плохого, такой путь проходит любая страна, но на пути к лучшим демократическим обществам еще придется переболеть "детскими болезнями". Это позволит иметь своеобразный иммунитет на будущее, отмечает аналитик.

"Сегодня мы находимся в процессе образования нации и этот процесс у нас совпал с процессом демократизации, — говорит Валентин Гладких, — Иногда подобные процессы, развивающиеся одновременно, могут мешать друг другу. Например, французы не очень учитывали демократические ценности, когда образовывали свою нацию".

Конечно, в 21 веке и при попытке присоединиться к Евросоюзу мы уже не можем действовать так же, ведь существуют права человека или права национальных меньшинств, акцентирует аналитик. Однако надо помнить, что нации эволюционируют ежедневно и являются своеобразной совокупностью всех поступков с момента начала существования.

"Нации постоянно находятся в процессе своего становления и в любой момент могут упасть и исчезнуть, — отмечает эксперт. — То, что исчезли условные половцы, а мы — нет, вовсе не означает, что когда-то и мы не можем исчезнуть".

Валентин Гладких говорит, что является сторонником взглядов, согласно которым вся социальная динамика определяется способностью общества давать адекватный отклик на вызовы времени. Пока общество способно на это, несмотря на свой условный возраст, до тех пор оно и существует.

Аналитик отмечает, что пока у украинцев есть желание быть нацией, а у украинского государства быть государством, то процесс существования не прервется. Валентин Гладких подчеркивает, что от действия каждого члена общества сегодня зависит, будет ли Украина существовать дальше как государство, а украинцы как нация.

Полное интервью с Валентином Гладких вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

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