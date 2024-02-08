"Молода держава — не значить, що погана. Європа пройшла цей шлях", — Гладких про становлення нації

Нація еволюціонує щодня і далеко не факт, що не настане час, коли вона може припинити існування. Чи буде Україна існувати далі як держава залежить від кожного, вважає аналітик.

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Україна дійсно молода сучасна держава і програє іншим європейським країнам тільки у досвіді використання демократичних інститутів. Наприклад, у Німеччини чи Франції дійсно багатий досвід державного існування, при чому не завжди демократичний, але "обкатані" демократичні інститути, і цьому ми можемо повчитись у європейців. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Валентин Гладких.

В українській "молодості" немає нічого поганого, такий шлях проходить будь-яка країна, але на шляху до кращих демократичних суспільств ще доведеться переболіти "дитячими хворобами". Це дозволить мати своєрідний імунітет на майбутнє, зазначає аналітик.

"Сьогодні ми перебуваємо в процесі утворення нації й цей процес у нас співпав з процесом демократизації, — каже Валентин Гладких. — Іноді подібні процеси, що розвиваються одночасно, можуть заважати один одному. Наприклад, французи не дуже зважали на демократичні цінності, коли утворювали свою націю".

Звичайно, у 21 столітті та при намаганні приєднатись до Євросоюзу ми вже не можемо діяти так само, адже існують права людини чи права національних меншин, акцентує аналітик. Проте треба пам'ятати, що нації еволюціонують щодня і є своєрідною сукупністю всіх вчинків з моменту початку існування.

"Нації постійно перебувають у процесі свого встановлення і в будь-який момент можуть впасти та зникнути, — відзначає експерт. — Те, що зникли умовні половці, а ми — ні, зовсім не означає, що колись і ми не можемо зникнути".

Валентин Гладких каже, що є прихильником поглядів, за якими вся соціальна динаміка визначається здатністю суспільства давати адекватний відгук на виклики часу. Поки суспільство здатне на це, не дивлячись на свій умовний вік, до тих пір воно й існує.

Аналітик зазначає, що доки в українців є бажання бути нацією, а в української держави бути державою, то процес існування не перерветься. Валентин Гладких підкреслює, що від дії кожного члена суспільства сьогодні залежить, чи буде Україна існувати далі як держава, а українці, як нація.

Повне інтерв'ю з Валентином Гладких незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

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