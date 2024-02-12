"Без ресурсов ход войны не изменят": что известно о новых руководителях армии Украины

В руководстве армии масштабные кадровые перестановки. Вслед за главкомом Александром Сырским должности получили десяток людей. Фокус выяснил, смогут ли новые командиры изменить ход войны.

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На прошлой неделе президент отправил в отставку генерала Валерия Залужного и назначил главкомом генерал-полковника Александра Сырского. Вслед за главнокомандующим практически все армейское руководство столкнулось с кадровыми изменениями.

Заместителями Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Первый будет отвечать за беспилотные системы, второй — за технологический компонент армии и боевых систем.

Генштаб ВСУ возглавил генерал-майор Анатолий Баргилевич. Его заместителями стали бригадные генералы Владимир Горбатюк — будет отвечать за планирование, Алексей Шевченко — ответственный за логистику, и Михаил Драпатий — будет отвечать за подготовку личного состава.

Главой Сухопутных войск стал Александр Павлюк. Командиром Объединенных сил — Юрий Содоль.

Десантно-штурмовые войска возглавил Игорь Скибюк, а Силы ТРО — Игорь Плахута.

Что известно о новых командирах

Военные эксперты отмечают, что в обновленном руководстве армии есть профессионалы с боевым опытом за плечами.

"Они все воевали, знают свое дело. Поэтому люди, которые пришли — сомнений в их профессионализме нет. От главкома хотелось бы увидеть программную статью, в которой он объяснит свое видение военных действий", — говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Известно, что заместитель главкома полковник Вадим Сухаревский с марта 2022 командовал 59-й отдельной механизированной бригадой. Его имя широко известно в военных кругах. Он участвовал в боях под Славянском весной-летом 2014 года. По его приказу в апреле 2014 года в окрестностях Славянска, возле села Семеновка был открыт огонь на поражение, что стало первой пулеметной очередью ВСУ в российско-украинской войне. Тогда Сухаревскому было 29 лет.

За выдающиеся успехи награжден Героем Украины в 2022 году.

Полковник Анатолий Баргилевич, возглавивший Генштаб вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы — в начале полномасштабной войны командовал силами территориальной обороны на Гостомельском направлении. После этого был начальником штаба оперативно-стратегической группы "Хортица". Среди успешных военных операций — наступление на Харьковском направлении в 2023 году. Отмечен рядом высоких военных наград — Орденом Богдана Хмельницкого II и III степени, Орденом Даниила Галицкого.

Заместитель Баргилевича бригадный генерал Михаил Драпатий был одним из руководителей контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях после начала полномасштабного вторжения. В 2014 году командовал 2-ым механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады. Руководил операцией по освобождению заложников в захваченном горотделе милиции Мариуполя.

Также Драпатий командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой (Конотоп), которая выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области в 2016 году, а в 2017 — в районе Бахмутской трассы.

На новой должности бригадный генерал будет отвечать за обучение личного состава.

Десантная бригада Юрия Содоля, возглавившего Объединенные силы ВСУ, была в горячих точках с 2014 года, участвуя в боях за Рубежное, Ямполь, оборону Донецкого аэропорта. В начале полномасштабного вторжения Содоль получил Героя Украины за бои в Волновахе Донецкой области.

Выбивается из общего списка разве что имя Игоря Плахуты, которого президент назначил на должность командира Сил территориальной обороны. По информации СМИ, в декабре 2013 года он командовал войсками МВД во время зачистки правительственного квартала от сторонников Майдана.

Сам Плахута в ответ на публикации журналистов подробно расписал, чем занимался во время полномасштабного вторжения. По его словам, с первых дней большой войны он находился на передовой, почти год был исполняющим обязанности замкомандира оперативно-стратегического группы "Хортиця", лично руководил подготовкой и обороной Купянска.

Дело не в кадрах, а в системе

"Чтобы изменить ход войны, нужна постоянная поддержка союзников — в первую очередь, США", — продолжает Нарожный. По мнению эксперта, без боеприпасов, снарядов и достаточного количества людей, достичь успехов на фронте невозможно даже при самых блестящих и выдающихся командирах у руля.

"Сдерживать наступление мы сможем. Но без боеприпасов для систем ПВО — это вопрос только времени, когда они закончатся, так как Европа нам поставляет не то количество, которое нужно — станет очень тяжело. Нужно решить два главных вопроса, связанных с мобилизацией. Так как без людей воевать тоже невозможно. Первый — политический вопрос. Усиление мобилизации — неприятное решение для общества, но его нужно решить. Второй — экономический вопрос. Сможем ли мы обеспечить всем необходимым большую армию?" — рассуждает Нарожный

Военный эксперт Игорь Козий соглашается, что в нынешней ситуации перестановка кадров на руководящих должностях в армии не несет ключевого значения, так как имена сами по себе ничего не решают. Как и наличие боевого опыта.

"Для высшего офицерского состава важно не оружие в руках держать, а правильно планировать действия. А планировать без ресурсов — невозможно. А их на сегодня нет. Потому я думаю, что главком Сырский — тоже временный руководитель. Как только он не выполнит поставленные задачи, его уберут", — говорит Фокусу Козий.

Майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман говорил Фокусу, что в военных кругах скептически относятся к замене главкома посреди продолжающихся военных действия. И хотя лично к генерал-полковнику Александру Сырскому, с точки зрения его профессионализма, претензий нет, поставленные перед ним задачи вряд ли будут выполнены.

"Если партнеры дадут нам оружие, снаряды, нам удастся провести дополнительную мобилизацию, тогда мы можем планировать наступательные действия, чтобы остановить стагнацию. Но давайте будем реалистами. Если всего этого не будет, как главком выполнит задачу? Если он сможет спланировать наступательные действия, опираясь на силы и средства, которые у нас есть сейчас — это будет на грани Библейского чуда", — отмечал Гетьман.

Ранее Фокус писал, что после замены генерала Валерия Залужного масштабные кадровые перестановки ждут не только армию, но и правительство.

Также Фокус сообщал, что, по словам советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, Залужного уволили из-за необходимости действовать по-новому.