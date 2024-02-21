"Хотят сделать Тихановскую-2": эксперт о Юлии Навальной и ее поддержке Западом (видео)

Запад вовсе не заинтересован в гражданской войне в РФ, а хочет плавной смены власти. Юлия Навальная будет запускать какие-то политические процессы в России и формировать своеобразное Правительство в изгнании, говорит аналитик Валерий Клочок.

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В Украине укрепился миф, что Россия никогда не восстанет против Путина, но надо вспомнить 1917 год, когда произошла февральская революция из-за неприятных для Российской империи событий на фронте Первой мировой войны. Именно тогда стремительно началась меняться власть в государстве, что привело к исчезновению Российской империи и этот факт не надо забывать. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Конечно, по мнению эксперта, миф о неспособности россиян к революции укоренился из-за того, что социум РФ не восстал против несправедливого нападения на Украину и против насильственной мобилизации своих родственников. Здесь надо принимать во внимание не столько "нарисованные" данные Кремлевскими социологами о большой поддержке войны со стороны социума, но и очень жестокий силовой аппарат в России.

"Росгвардия насчитывает 400 тысяч бойцов и они эффективно справляются с любыми протестами в России, — акцентирует Клочок, — После смерти Навального зафиксировано более 400 задержаний одиночных пикетчиков, которых мгновенно "паковали", а тех, кто клал цветы под памятники репрессированным, фиксировали и добавляли в базы "ненадежных"".

Например, после протестов в Башкортостане люди очень запуганы, ведь многие из участников митингов просто исчезли, говорит аналитик. Но сейчас точкой кипения действительно может стать смерть Алексея Навального, считает Клочок.

"Сейчас в РФ появились сразу две оппозиционные силы — команда Навального и команда Надеждина, хотя последний и является проектом одной из "башен Кремля", — отмечает Клочок, — Так или иначе обе силы хотят перемен: Надеждин должен быть другим лицом старой системы, а Юлия Навальная — полное свержение путинской системы, которую поддерживает Запад".

По мнению эксперта, Запад вовсе не заинтересован в гражданской войне в РФ, а хочет плавной смены власти. Поэтому, по впечатлению Клочко, Запад может сейчас запустить своеобразный проект"Светлана Тихановская 2". Возможно, Юлия Навальная будет запускать какие-то политические процессы в России и формировать своеобразное Правительство в изгнании, то есть Правительство за пределами государства.

Именно с этим теневым правительством Запад будет общаться так, как сейчас общается с Тихановской, говорит аналитик. Возможно, это станет одним из катализаторов в России, хотя это будет не просто, потому что любые манифестации будут подавляться очень жестко.

В любом случае, отмечает эксперт, готовность Юлии Навальной продолжать дело мужа свидетельствует, что дело Навального живет. Также это означает, что Запад готов общаться с альтернативными оппозиционными силами о прекращении войны в Украине и о возобновлении сотрудничества с РФ на цивилизованных началах.

Напомним, 17 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть российского оппозиционера. В Салехарде, куда якобы перевезли Навального, не нашли его тело.