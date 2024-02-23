"С Черноморским флотом РФ можно будет попрощаться": Дикий о ракетах Taurus от Германии

Главной проблемой применения подобных ракет является запрет бить ими по территории РФ, хотя по всем международным нормам Украина имеет право применять такое оружие. Если этот запрет будет снят, то это действительно поможет разрушать ВПК страны-агрессора, отмечает ветеран Евгений Дикий.

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Украина скорее всего получит уникальные дальнобойные ракеты Taurus от Германии, ведь правительство страны таки приняло решение предоставить Киеву дальнобойное оружие поражения. Таким оружием у немецких партнеров есть только именно Taurus. Об этом в интервью Фокусу отметил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

Само голосование, по словам Дикого, было очень забавным, ведь предложение оппозиции предоставить именно Taurus не набрало необходимого количества голосов, а предложение правящей коалиции о "дальнобойных системах" — набрало.

"Думаю, что наконец Шольц воспользуется этой резолюцией Бундестага и одобрит предоставление Украине таких ракет, которые летят на высоте 50 метров, умеют маневрировать, а потому их не может сбить ПВО, — отмечает ветеран, — Хотя Шольц долго упирался, но теперь сможет сказать, что это было желание не его, а парламентариев демократической страны".

По мнению Дикого, ракеты Taurus будут хорошим и важным дополнением к ракетам Storm Shadow и SCALP, которые уже эффективно используют ВСУ по военным объектам оккупантов. Главное преимущество немецких ракет в дальности полета, которая составляет 500 км, что вдвое больше, чем у Storm Shadow и SCALP.

"В принципе, Украине хватило бы Storm Shadow и SCALP, которые являются по сути одинаковыми, просто собранными в разных странах, — отмечает эксперт, — Главная проблема в количестве, ведь их очень мало в ВСУ. Если бы этих ракет "насыпали" больше, можно было бы обойтись без Taurus".

Однако, по мнению Дикого, главной проблемой применения подобных ракет является запрет бить ими по территории РФ, потому что владельцы ракет опасаются неадекватной реакции Путина, хотя по всем международным нормам Украина имеет право применять такое оружие по территории оккупантов. Если этот запрет будет снят, то это действительно поможет разрушать ВПК страны-агрессора.

"Даже если запрет не снимут, а позволят бить только по оккупированным территориям, то все равно это значительно изменит ситуацию на фронте, ведь с Черноморским флотом РФ можно будет просто попрощаться, — акцентирует военный, — Выживут только те суда, которые успеют сбежать в Новороссийск и то не факт".

Полное интервью с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что на голосовании в Бундестаге присутствовал нардеп от партии "Слуга народа" Егор Чернев, который утверждает, что в резолюции речь идет именно о немецких дальнобойных ракетах Taurus. По его словам, это — коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше.