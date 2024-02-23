"Із Чорноморським флотом РФ можна буде попрощатися": Дикий про ракети Taurus від Німеччини

Головна проблема застосування подібних ракет — це заборона бити ними по території РФ, хоча за всіма міжнародними нормами Україна має право застосовувати таку зброю. Якщо ця заборона буде знята, то це дійсно допоможе руйнувати ВПК країни-агресорки, зазначає ветеран Євген Дикий.

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Україна, найімовірніше, отримає унікальні далекобійні ракети Taurus від Німеччини, адже уряд країни таки ухвалив рішення надати Києву далекобійну зброю ураження. Такою зброєю в німецьких партнерів є тільки саме Taurus. Про це в інтерв'ю Фокусу зазначив ветеран АТО й військовий експерт Євген Дикий.

Саме голосування, за словами Дикого, було дуже кумедним, адже пропозиція опозиції надати саме Taurus не набрала необхідної кількості голосів, а пропозиція керівної коаліції про "далекобійні системи" — набрала.

"Думаю, що нарешті Шольц скористається цією резолюцією бундестагу та схвалить надання Україні таких ракет, що летять на висоті 50 метрів, уміють маневрувати, а тому їх не може збити ППО, — зазначає ветеран. — Хоча Шольц довго впирався, але тепер зможе сказати, що це було бажання не його, а парламентарів демократичної країни".

На думку Дикого, ракети Taurus будуть гарним і важливим доповненням до ракет Storm Shadow та SCALP, які ЗСУ вже ефективно використовують по військових об'єктах окупантів. Головна перевага німецьких ракет — у дальності польоту, яка становить 500 км, що вдвічі більше, ніж у Storm Shadow та SCALP.

"У принципі, Україні вистачило б Storm Shadow та SCALP, що є по суті однаковими, просто зібраними в різних країнах, — зазначає експерт. — Головна проблема — у кількості, адже їх дуже мало в ЗСУ. Якби цих ракет "насипали" більше, можна було б обійтися без Taurus".

Проте, на думку Дикого, головною проблемою застосування подібних ракет є заборона бити ними по території РФ, тому що власники ракет побоюються неадекватної реакції Путіна, хоча за всіма міжнародними нормами Україна має право застосовувати таку зброю по території окупантів. Якщо ця заборона буде знята, то це дійсно допоможе руйнувати ВПК країни-агресорки.

"Навіть якщо заборону не знімуть, а дозволять бити тільки по окупованих територіях, то все одно це значно змінить ситуацію на фронті, адже з Чорноморським флотом РФ можна буде просто попрощатися, — акцентує військовий. — Виживуть тільки ті судна, які встигнуть втекти до Новоросійська, і то не факт".

Повне інтерв'ю з Євгеном Диким незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що на голосуванні в бундестазі був присутній нардеп від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, який стверджує, що в резолюції йдеться саме про німецькі далекобійні ракети Taurus. За його словами, це — коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.