Покровск, Курахово и Купянск: где ВСУ ждут ожесточенные бои и куда пойдет РФ (карта)

Весна в Украине будет сложной с военной точки зрения, ведь власти США медлят с отправкой вооружения. Боевые действия идут по всей линии фронта, в условиях недостаточного оснащения армии возрастает риск территориальных потерь. Фокус проанализировал, насколько долго россияне будут в активной фазе наступления.

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Украинское военное командование предупреждает о возможной подготовке России к новому наступлению летом 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский назвал примерные сроки атаки: конец мая или начало июня. Предыдущее нападение оккупантов в октябре 2023 года, по оценкам главы государства, результатов не принесло.

Сложные времена для Украины настанут в марте-апреле из-за колебаний американских властей по вопросу поставок вооружений. В свою очередь США влияют на принятие решений в части стран Евросоюза. Переломным моментом будут выборы в США, после которых придет понимание ситуации, предупредил Зеленский.

Украина будет готовиться к бою с россиянами по собственному плану. Но Киеву нужна достаточная поддержка партнеров, чтобы удержать оборону в 2024 году, говорил журналистам The Wall Street Journal начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов.

Несмотря на проблемы со снабжением армии, глава военной разведки настроен оптимистично и рассчитывает на контрнаступление ВСУ в 2025 году.

"Будут ли они (западные союзники Украины, — ред.) готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы готовимся, или нет? Это интересный вопрос", — подчеркнул он.

После выхода украинских сил из Авдеевки ситуация сложная, но и враг испытывает трудности. Профессиональную армию РФ в значительной степени уничтожили в первый год вторжения, а сейчас Москва бросает в бой неподготовленных призывников. Россияне тратят больше боеприпасов, чем производят, а большинство поставленных в 2023 году танков — старые, успокаивает Буданов.

В тоже время, ГУР МО предупреждало о стремлении России в 2024 году произвести 2,7 миллиона боеприпасов. Поток снарядов на линию фронта может стать непрерывным. Украина до сих пор ждет от Евросоюза обещанный миллион снарядов, но фактически получила менее половины.

Темпы наступления высокие: надолго ли хватит сил у России

В прогнозах нового наступления ВС РФ Зеленский почти повторил анализ британской Financial Times. Поговорив с несколькими украинскими чиновниками, журналисты сообщили, что во время летнего широкомасштабного наступления армия России попытается захватить территории, об аннексии которых она объявила в сентябре 2022 года. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Буданов не согласен с данной оценкой и утверждает, что приоритетная цель оккупантов на текущий год заключается в полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Карта DeepState

Собеседники издания допускают вариант захвата Харькова и даже Киева. Американская разведка считает, что конечная цель президента России Владимира Путина по войне в Украине заключается в ее завоевании и порабощении. Поэтому ВС РФ наступают на востоке Украины по нескольким направлениям: вокруг Авдеевки, в направлении Лимана и Купянска.

Аналитики предупреждают об усилении атак на Купянск, Лиман или в районе Сватово. Карта DeepState

Один из западных чиновников в разговоре с авторами материала признал, что перспективы значимого прорыва линии фронта воюющими сторонами в 2024 году невелики. Стратегия активной обороны, предусматривающая поиск слабых мест российской армии и удары дальнобойным вооружением позволят Украине нарастить силы в 2024-м и подготовиться к 2025 году, пишет Finanсial Times.

Очевидно, россияне находятся на пике наступательных возможностей, поэтому идут в атаку сразу на востоке и юге Украины, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Cил у захватчиков хватит до апреля, максимум мая. Далее они возьмут паузу минимум на полтора месяца и возобновят боевую активность, рассуждает эксперт.

"Многое зависит от комплектования и обеспечения вражеских подразделений. Украинские силы продолжают наносить врагу ощутимые потери, но зависят от западной помощи. Чем больше оружия, тем больше шансов остановить армию РФ. До лета 2024 года все реально при условии отправки Киеву значительного объема вооружений", — считает он.

Тактические отступления. Будут ли новые территориальные потери?

Активные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения и отход ВСУ из некоторых территорий, по мнению Мусиенко, вполне реален. Тактические отступления, отход на более укрепленные позиции и маневры между рубежами допустимы для оборонной стратегии.

"Но рисовать апокалиптические сценарии отходов до Правобережья не стоит", — уверен аналитик.

Российские войска держат инициативу наступления и так продолжится до тех пор, пока Украина не нарастит военную мощь. Говорить о наступательных операциях украинской армии в 2024 году — явная ошибка, прокомментировал Фокусу полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Как будет выглядеть предполагаемое летнее наступление ВС РФ, спрогнозировать невозможно. Даже Москва не всегда рассчитывает действия на столь длительный срок, убежден он.

"Когда мы говорим об инициативе россиян, это означает начало наступления на любом участке фронта. Наша задача — удержать всю линию фронта. Можно предположить, что они пойдут в районе Авдеевки, но куда именно: на Покровск или Константиновку? А если из Марьинки — на Курахово или Новомихайловку и вниз за Угледар?" — задает вопросы Грабский.

На Купянском направлении также непрогнозируемая ситуация: возможны атаки на Купянск, Лиман или в районе Сватово.

"Все зависит от стойкости обороны ВСУ. По классике жанра, после отступления из Авдеевки должно было начаться наступление ВС РФ со скоростью 20-30 километров в сутки. А они уже неделю бьются об наши села", — резюмировал эксперт.

Фокус ранее подробно анализировал, как план летнего контрнаступления ВСУ попал в Москву. Вероятно, оккупанты неслучайно взорвали Каховской ГЭС за день до активной фазы боев.

Напомним, соцопросы показывают, что все больше украинцев уверены в неправильном направлении движения страны. Радикальнее всего настроения в западной части Украины.