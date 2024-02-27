Подрыв Каховской ГЭС — не случайность: РФ знала о контрнаступлении ВСУ, как добыли секретные данные

Российские спецслужбы активно проникают в высшие органы власти Украины с начала большой войны — никто не застрахован от утечки гостайны. Опрошенные Фокусом эксперты и бывшие работники разведки утверждают, что в ГРУ и ФСБ могут составить картину будущих маневров ВСУ даже по открытым данным. Вероятно, в 2024 году Киев вообще не озвучит военные планы, чтобы история не повторилась.

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Планы контрнаступления украинской армии оказались на столе в Кремле еще до начала боев. Разглашать детали плана действий ВСУ впредь не стоит: чем меньше людей знает о нем, тем скорее наступит победа, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

Отвечая на вопрос, планируют ли ВСУ новое наступление в 2024 году, президент сказал кратко: "Главное — иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали, план связан со сменой руководства, там есть соответствующие изменения. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации".

Контрнаступление армии Украины обсуждали на Ставке Верховного Главнокомандующего в достаточно широком составе.

"Там присутствует командование тех или иных направлений. Они все — боевые офицеры. Это важный момент. Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нам соответствующее оружие, знают некоторые направления наших действий. Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется все больше подробностей", — заметил глава государства.

Зеленский признал, что на данный момент "не все идет по плану по причине затягивания тех или иных процессов" западными партнерами. У ВСУ был "кулак для наступления", но до сегодняшнего дня четыре бригады из этого объединения "остались голыми". Военную технику, о которой договорились заранее и подписали все документы на ее передачу, так и не поставили.

"Пожали руки, не доехали. Четыре бригады… Могли воевать эти четыре бригады? Нет, они стояли, ждали технику", — пояснил он.

"Классика" работы спецслужб России

Российские спецслужбы приложили руку к тому, чтобы планы по контрнаступлению украинской армии были на столе в Кремле. С момента полномасштабной войны перед ними поставили задачу проникнуть в высшие органы власти и добыть секретные данные, объясняет Фокусу эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан.

"Классическая работа вражеской агентуры. Работа внешней, военной разведки РФ и ФСБ кратно усилилась. Украинская контрразведка старается проводить меры по выявлению агентуры России и Беларуси, но бывают разные ситуации", — подчеркивает аналитик.

Учитывая широкие связи России в мире, не исключены коррупционные связи с правительствами и спецслужбами стран "Глобального Севера и Юга", а также Ирана и Северной Кореи. Благодаря данным каналам тоже можно получить секретные данные. В ход идут подкуп, компрометирующие материалы, использование слабостей должностных лиц в бытовой жизни и последующий шантаж, дополняет Богдан.

"Заявление президента будет сигналом для СБУ и особенно контрразведки. Нужно тщательнее отслеживать утечки государственных тайн", — уточняет эксперт.

Когда в Кремле могли узнать о планах ВСУ?

Считается, что контрнаступление ВСУ началось в ночь с 7 на 8 июня 2023 года. В это время украинские военные провели ограниченную, но значительную атаку в Запорожской области. По мнению заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, примечательным стал факт подрыва российскими войсками Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. Буквально на следующий день ВСУ пошли в атаку.

"Сведите все даты и получится, что действительно враг знал о нашем наступлении. Поэтому и подорвали плотину, отрезав перспективные пути для ВСУ. Можно гадать, как работает российская разведка, но Москва подготовилась к развитию событий", — рассуждает он в беседе с Фокусом.

Детали касательно защиты столь серьезных военных данных нужно спрашивать у представителей спецслужб Украины, в том числе контрразведки, полагает Самусь.

"Не удивлюсь, что и журналисты приложили руку к раскрытию военных планов. Помните, как СМИ вытягивали информацию о ходе операций? Некоторые чиновники могли не удержаться и проболтаться в анонимных беседах. Обычные аналитики, работающие на спецслужбы РФ могут по открытой информации выстроить план контрнаступления. Одно, второе, третье заявление и все — картинка сложилась. Агентура доработает остальные детали", — описывает ситуацию эксперт.

На все вопросы о военных планах в 2024-м году, как говорит Самусь, лучше отвечать неправдивыми сведениями и сеять дезинформацию.

Напомним, генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Лют ранее заявил, что в 2024 году ВСУ могут ограничиться лишь тактическими достижениями. Американский военный все же допустил незначительный прирост отвоеванных украинских территорий за счет продвижения ВСУ.

По оценкам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, российские оккупационные силы не имеют потенциала для захвата Донецкой и Луганской областей в 2024 году. Буданов уверен, что большая часть профессиональных российских военных была уничтожена в первый год полномасштабной войны.