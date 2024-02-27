Підрив Каховської ГЕС — не випадковість: РФ знала про контрнаступ ЗСУ, як добули секретні дані

Російські спецслужби активно проникають у вищі органи влади України з початку великої війни — ніхто не застрахований від витоку держтаємниці. Опитані Фокусом експерти та колишні працівники розвідки стверджують, що в ГРУ і ФСБ можуть скласти картину майбутніх маневрів ЗСУ навіть за відкритими даними. Імовірно, у 2024 році Київ узагалі не озвучить воєнних планів, щоб історія не повторилася.

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Плани контрнаступу української армії опинилися на столі в Кремлі ще до початку боїв. Розголошувати деталі плану дій ЗСУ надалі не варто: що менше людей знає про нього, то швидше настане перемога, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого.

Відповідаючи на запитання, чи планують ЗСУ новий наступ у 2024 році, президент сказав коротко: "Головне — мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі, план пов'язаний зі зміною керівництва, там є відповідні зміни. Планів буде готуватися кілька через витік інформації".

Контрнаступ армії України обговорювали на Ставці Верховного Головнокомандувача в досить широкому складі.

"Там присутнє командування тих чи інших напрямків. Вони всі — бойові офіцери. Це важливий момент. Ще є деякі наші партнери, які, щоб забезпечити нам відповідну зброю, знають деякі напрямки наших дій. Мають знати, бо не виділять відповідний пакет. Коли такої кількості людей стає дуже багато, у ворога з'являється все більше подробиць", — зауважив глава держави.

Зеленський визнав, що наразі "не все йде за планом через затягування тих чи інших процесів" західними партнерами. У ЗСУ був "кулак для наступу", але до сьогоднішнього дня чотири бригади з цього об'єднання "залишилися голими". Військову техніку, про яку домовилися заздалегідь і підписали всі документи на її передачу, так і не поставили.

"Потиснули руки, не доїхали. Чотири бригади... Могли воювати ці чотири бригади? Ні, вони стояли, чекали техніку", — пояснив він.

"Класика" роботи спецслужб Росії

Російські спецслужби доклали руку до того, щоб плани контрнаступу української армії були на столі в Кремлі. З моменту повномасштабної війни перед ними поставили завдання проникнути у вищі органи влади і добути секретні дані, пояснює Фокусу експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан.

"Класична робота ворожої агентури. Робота зовнішньої, військової розвідки РФ і ФСБ кратно посилилася. Українська контррозвідка намагається проводити заходи з виявлення агентури Росії та Білорусі, але бувають різні ситуації", — підкреслює аналітик.

З огляду на широкі зв'язки Росії у світі, не виключені корупційні зв'язки з урядами і спецслужбами країн "Глобальної Півночі і Півдня", а також Ірану і Північної Кореї. Завдяки цим каналам теж можна отримати секретні дані. У хід ідуть підкуп, компрометуючі матеріали, використання слабкостей посадових осіб у побутовому житті та подальший шантаж, доповнює Богдан.

"Заява президента буде сигналом для СБУ і особливо контррозвідки. Потрібно ретельніше відстежувати витоки державних таємниць", — уточнює експерт.

Коли в Кремлі могли дізнатися про плани ЗСУ?

Вважається, що контрнаступ ЗСУ розпочався в ніч із 7 на 8 червня 2023 року. У цей час українські військові провели обмежену, але значну атаку в Запорізькій області. На думку заступника директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, примітним став факт підриву російськими військами Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року. Буквально наступного дня ЗСУ пішли в атаку.

"Зведіть усі дати і вийде, що справді ворог знав про наш наступ. Тому й підірвали греблю, відрізавши перспективні шляхи для ЗСУ. Можна гадати, як працює російська розвідка, але Москва підготувалася до розвитку подій", — міркує він у бесіді з Фокусом.

Деталі щодо захисту таких серйозних військових даних потрібно запитувати у представників спецслужб України, зокрема контррозвідки, вважає Самусь.

"Не здивуюся, що і журналісти доклали руку до розкриття військових планів. Пам'ятаєте, як ЗМІ витягали інформацію про перебіг операцій? Деякі чиновники могли не втриматися і проговоритися в анонімних бесідах. Звичайні аналітики, які працюють на спецслужби РФ, можуть за відкритою інформацією вибудувати план контрнаступу. Одна, друга, третя заява і все — картинка склалася. Агентура допрацює інші деталі", — описує ситуацію експерт.

На всі запитання про військові плани у 2024-му році, як каже Самусь, краще відповідати неправдивими відомостями і сіяти дезінформацію.

Нагадаємо, генерал-лейтенант армії США у відставці і колишній постійний представник США при НАТО Дуглас Лют раніше заявив, що у 2024 році ЗСУ можуть обмежитися лише тактичними досягненнями. Американський військовий все ж допустив незначний приріст відвойованих українських територій за рахунок просування ЗСУ.

За оцінками глави військової розвідки України Кирила Буданова, російські окупаційні сили не мають потенціалу для захоплення Донецької та Луганської областей у 2024 році. Буданов упевнений, що більшу частину професійних російських військових було знищено в перший рік повномасштабної війни.