Покровськ, Курахове і Куп'янськ: де на ЗСУ чекають запеклі бої і куди піде РФ (карта)

Весна в Україні буде складною з військової точки зору, адже влада США зволікає з відправкою озброєння. Бойові дії тривають по всій лінії фронту, в умовах недостатнього оснащення армії зростає ризик територіальних втрат. Фокус проаналізував, наскільки довго росіяни будуть в активній фазі наступу.

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Українське військове командування попереджає про можливу підготовку Росії до нового наступу влітку 2024 року. Президент України Володимир Зеленський назвав приблизні терміни атаки: кінець травня або початок червня. Попередній напад окупантів у жовтні 2023 року, за оцінками голови держави, результатів не приніс.

Складні часи для України настануть у березні-квітні через коливання американської влади з питання поставок озброєнь. Зі свого боку США впливають на ухвалення рішень у частині країн Євросоюзу. Переломним моментом будуть вибори у США, після яких прийде розуміння ситуації, попередив Зеленський.

Україна готуватиметься до бою з росіянами за власним планом. Але Києву потрібна достатня підтримка партнерів, щоб утримати оборону у 2024 році, говорив журналістам The Wall Street Journal начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

Попри проблеми з постачанням армії, очільник військової розвідки налаштований оптимістично і розраховує на контрнаступ ЗСУ у 2025 році.

"Чи будуть вони (західні союзники України, — ред.) готові забезпечити нас озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання", — підкреслив він.

Після виходу українських сил з Авдіївки ситуація складна, але й ворог зазнає труднощів. Професійну армію РФ значною мірою знищили в перший рік вторгнення, а зараз Москва кидає в бій непідготовлених призовників. Росіяни витрачають більше боєприпасів, ніж виробляють, а більшість поставлених у 2023 році танків — старі, заспокоює Буданов.

Водночас ГУР МО попереджало про прагнення Росії у 2024 році виробити 2,7 мільйона боєприпасів. Потік снарядів на лінію фронту може стати безперервним. Україна досі чекає від Євросоюзу обіцяний мільйон снарядів, але фактично отримала менше половини.

Темпи наступу високі: чи надовго вистачить сил у Росії

У прогнозах нового наступу ЗС РФ Зеленський майже повторив аналіз британської Financial Times. Поговоривши з кількома українськими чиновниками, журналісти повідомили, що під час літнього широкомасштабного наступу армія Росії спробує захопити території, про анексію яких вона оголосила у вересні 2022 року. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Буданов не згоден із цією оцінкою і стверджує, що пріоритетна мета окупантів на поточний рік полягає в повній окупації Донецької та Луганської областей.

Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту. Карта DeepState

Співрозмовники видання допускають варіант захоплення Харкова і навіть Києва. Американська розвідка вважає, що кінцева мета президента Росії Володимира Путіна щодо війни в Україні полягає в її завоюванні та поневоленні. Тому ЗС РФ наступають на сході України за кількома напрямками: навколо Авдіївки, у напрямку Лиману та Куп'янська.

Аналітики попереджають про посилення атак на Куп'янськ, Лиман або в районі Сватового. Карта DeepState

Один із західних чиновників у розмові з авторами матеріалу визнав, що перспективи значущого прориву лінії фронту сторонами, що воюють, у 2024 році невеликі. Стратегія активної оборони, що передбачає пошук слабких місць російської армії та удари далекобійним озброєнням, дадуть змогу Україні наростити сили у 2024-му і підготуватися до 2025 року, пише Finanсial Times.

Вочевидь, росіяни перебувають на піку наступальних можливостей, тому йдуть в атаку одразу на сході та півдні України, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Сил у загарбників вистачить до квітня, максимум травня. Далі вони візьмуть паузу щонайменше на півтора місяця і відновлять бойову активність, міркує експерт.

"Багато що залежить від комплектування та забезпечення ворожих підрозділів. Українські сили продовжують завдавати ворогу відчутних втрат, але залежать від західної допомоги. Чим більше зброї, тим більше шансів зупинити армію РФ. До літа 2024 року все реально за умови відправки Києву значного обсягу озброєнь", — вважає він.

Тактичні відступи. Чи будуть нові територіальні втрати?

Активні бойові дії тривають по всій лінії зіткнення і відхід ЗСУ з деяких територій, на думку Мусієнка, цілком реальний. Тактичні відступи, відхід на більш укріплені позиції і маневри між рубежами допустимі для оборонної стратегії.

"Але малювати апокаліптичні сценарії відходів до Правобережжя не варто", — упевнений аналітик.

Російські війська тримають ініціативу наступу і так триватиме доти, доки Україна не наростить військову міць. Говорити про наступальні операції української армії у 2024 році — явна помилка, прокоментував Фокусу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

Який вигляд матиме передбачуваний літній наступ ЗС РФ, спрогнозувати неможливо. Навіть Москва не завжди розраховує дії на такий тривалий термін, переконаний він.

"Коли ми говоримо про ініціативу росіян, це означає початок наступу на будь-якій ділянці фронту. Наше завдання — утримати всю лінію фронту. Можна припустити, що вони підуть у районі Авдіївки, але куди саме: на Покровськ чи Костянтинівку? А якщо з Мар'їнки — на Курахове або Новомихайлівку і вниз за Вугледар?" — ставить запитання Грабський.

На Куп'янському напрямку також непрогнозована ситуація: можливі атаки на Куп'янськ, Лиман або в районі Сватового.

"Усе залежить від стійкості оборони ЗСУ. За класикою жанру, після відступу з Авдіївки мав початися наступ ЗС РФ зі швидкістю 20-30 кілометрів на добу. А вони вже тиждень б'ються об наші села", — резюмував експерт.

Фокус раніше детально аналізував, як план літнього контрнаступу ЗСУ потрапив до Москви. Ймовірно, окупанти невипадково підірвали Каховську ГЕС за день до активної фази боїв.

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