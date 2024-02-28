Подрыв Крымского моста и "минус" 11 кораблей РФ: в СБУ назвали главные успехи за время войны

Спецслужба под руководством Василия Малюка провела уникальные операции не только на линии фронта, но и в море, в воздухе и в тылу России. Результатом атак стало изменение расстановки сил в Черном море в пользу Украины и сильное падение экспорта российской нефти.

Related video

Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка смогла провести ряд успешных боевых операций. В их числе — подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей и частые взрывы на различных объектах в России. Об этом Фокусу рассказала пресс-служба СБУ.

Верховная Рада проголосовала за назначение Малюка более года назад, 7 февраля 2023 года. С 18 июля 2022 года он был временно исполняющим обязанности руководителя СБУ.

Ведомство проводило уникальные спецоперации не только на линии фронта, но и в море, в воздухе и в тылу врага. Целями стали военные объекты во временно оккупированном Крыму и в тылу России, логистические пути снабжения армии, а также предприятия, обеспечивающие ВПК, уточняют специалисты.

"Это наши вполне законные цели. А Крымский мост обречен, это незаконная конструкция на территории Украины. Поэтому ему здесь не место", — не раз подчеркивал Василий Малюк.

В пресс-службе рассказали, что СБУ дважды поразила Крымский мост, а с помощью собственных разработок морских дронов Sea Baby и "Мамай" уничтожила 11 российских кораблей. Благодаря этому расстановка сил в Черном море изменилась в пользу Украины. А из-за взрывов на нескольких НПЗ экспорт российской нефти упал на треть.

Спецназовцы Центра специальных операций "А" на линии фронта уничтожили российскую технику на сумму более миллиарда долларов. Только за прошлый год ВС РФ лишились 516 танков и более 1 тысяч БМП, в том числе благодаря активной работе беспилотников.

Ведется противодействие российскому влиянию внутри страны: с начала вторжения армии России подозрения получили более 2 тысяч предателей и почти 5 тысяч коллаборантов и наводчиков. Также 32 подозрения объявлены священнослужителям УПЦ МП, разжигавших межнациональную рознь, сотрудничавших с врагом и оправдывающих агрессию России.

Всего удалось разоблачить 47 агентурных сетей и 629 организованных преступных группировок, которые могли дестабилизировать ситуацию в стране. Спецслужба причастна и к ликвидации многих военных преступников.

"Удалось отправить на "концерт Кобзона" бывшего нардепа Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского, так называемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко и других. Также взорвана машина Захара Прилепина, так называемого "руководителя МВД ЛНР" Игоря Корнета, подстрелен коллаборант Олег Царев. Список целей СБУ измеряется десятками", — отметили в организации.

В 2024 году пройдет ряд спецопераций, которые больно ударят по врагу. Разглашать детальные планы в спецслужбе не стали.

"Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы", — прогнозирует глава СБУ.

Фокус ранее писал о подготовке России к ликвидации Крымского моста. Чтобы полуостров не оказался в полной блокаде, оккупанты строят железную дорогу, соединяющие Крым с Ростовом-на-Дону.

Недавно спецслужба разоблачила инженера-конструктор одного из предприятий "Укроборонпрома" из Николаевской области. Мужчина хотел продать секретные чертежи военных кораблей представителям разведки Ирана и России.