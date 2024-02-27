Удар по Крымскому мосту или оборона на востоке: как планировать сложные операции без помощи США

Остановка помощи США сильно сужает возможности для проведения масштабных боевых операций. Россия развивает военную логистику и строит железную дорогу, соединяющую Ростов-на-Дону с Крымом. Уничтожение Крымского моста становится все актуальнее, иначе оккупанты окончательно закрепятся на юге, уверены опрошенные Фокусом военные аналитики.

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Россия готовится построить железную дорогу, чтобы соединить Ростов-на-Дону с Крымом через временно оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей. Работы на Восточной ветке "Ростов — Таганрог — Мариуполь" активно вели в прошлом году. В начале 2024 года Силы обороны Украины замедлили их темп успешными ударами в районе села Гранитное, рассказывают в Центре журналистских расследований.

Исходя из планов РФ, село Осипенко с военным полигоном вблизи села Новопетровка будет узловой станцией. Российские военные сейчас используют этот полигон для тренировок и размещения личного состава. Новую железную дорогу могут присоединить к действующей "Бердянск — Токмак" в районе станции Елизаветовка и Нельговка.

Железная дорога проходит по оккупированной части Запорожской и Херсонской областей

Командование ВСУ связывает строительство железной дороги с подготовкой россиян к уничтожению Крымского моста. Железнодорожное полотно на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей нужно, чтобы избежать полной блокады полуострова, говорила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Очевидно, в Москве услышали многократные предупреждения Главного управления разведки Минобороны Украины о "лишней конструкции, подлежащей ликвидации". Поставки вооружения, боеприпасов и личного состава придется налаживать по другим маршрутам.

"В этой войне очень большое значение имеет дальнобойное оружие. Почему? Оно способно разрушать и такие дальние планы врага", — акцентировала внимание Гуменюк.

Развал Крымского моста или битва на Донбассе: что важнее?

В условиях продвижения вражеской армии на востоке Украины идея уничтожения Крымского моста отошла на второй план. После потери Авдеевки российские войска оккупировали села Степное, Северное, Ласточкино и уже направляются к Орловке, Бердычам и Тоненькому, предупреждает команда аналитиков DeepState.

ВС РФ пытается давить западнее Авдеевки, чтобы выйти на оперативное пространство. На других участках фронта также сложно.

Армия России пытается давить западнее Авдеевки. Карта DeepState

"Где далее командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?" — спрашивают специалисты.

"Любимая игрушка Путина": почему важно развалить Крымский мост

Тяжелая ситуация на фронте — не повод забывать про будущий удар по мосту, соединяющий полуостров с материковой Россией. Потеря "любимой игрушки" президента Владимира Путина нанесет колоссальный репутационный удар по властям России, уверен полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Однако на данный момент успешное проведение столь сложной операции — далекая перспектива для ВСУ. Потребуются американские и немецкие дальнобойные ракеты в сочетании с морскими дронами Sea Baby и мощной авиацией, говорит эксперт Фокусу.

"Ключевой целью миссии по уничтожению Крымского моста является прекращение стабильного обеспечения вражеской группировки в Крыму и медийный эффект — удивление и разочарование россиян. В Кремле ведь говорили, что мост "суперзащищенный", — рассказывает Селезнев.

Железнодорожный проект россиян, соединяющий Ростов-на-Дону с Крымом, не заменит Крымский мост. Дорога пролегает вдоль линии обороны Украины, а в районе Волновахи она находится на расстоянии 20 километров от украинских позиций.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, колею можно уничтожить стандартной реактивной артиллерией. Для работы на таком расстоянии не придется использовать РСЗО HIMARS.

"Удар по Крымскому мосту в текущих условиях актуален как никогда. Остановка пропускной способности конструкции даже на один день оправдывает массу усилий наших военных. Оккупационные группировки в Херсонской и Запорожской областях получают около 70-80% грузов по этому мосту", — объясняет Фокусу специалист.

Сценарий по уничтожению моста предполагает, что на юге у врага закончатся снаряды через пару недель. Артиллерия не будет стрелять по Херсону, а сейчас это каждый день происходит. Кроме этого, успешная операция позволит Силам обороны Украины мгновенно пойти в наступление в районе Работино, подытожил Нарожный.

Отметим, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее заявлял, что Россия не может возить военные грузы по Крымскому мосту. Полностью восстановить переправу до сих пор не удается.

Перемещения оружия, средств поражения и боекомплекты, по его словам, не доставляются по мосту в Крым. России приходится использовать для перевозки оружия паромные переправы.

Напомним, военная разведка Украины "готовится удивлять" войска России в Крыму. Военные меры будут способствовать возвращению полуострова в состав Украины.

Фокус ранее писал, что украинские партизаны выявили места расположения техники и военных РФ в Крыму. Возле села Шаумян находится командный пункт ЗРК С-400 и личный состав, выезжающий на дежурство.