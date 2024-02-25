Поразили 11 кораблей и Крымский мост: Малюк об успехах надводных дронов СБУ (видео)

По словам главы спецслужбы, СБУ использует дроны Sea Baby как многоцелевую платформу. С помощью этого дрона было поражено 11 вражеских кораблей.

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Председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал, что спецслужба уничтожает врага везде, в том числе и на территории Российской Федерации. За 2 года уничтожено 11 кораблей противника, 516 танков, на треть сокращен экспорт нефтепродуктов из России. Об этом он рассказал 25 февраля на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024".

"СБУ сегодня работает и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага на ВОТ, и в тылу врага на территории РФ. Начну с морского компонента. Это была важная задача Верховного главнокомандующего, было также соответствующее решение Ставки, поэтому нами было создано несколько интересных новых разработок, а именно 2 надводных дрона. Один из них — Sea Baby — это наш флагман", — сообщил Малюк.

По его словам, морские дроны Sea Baby — это многоцелевая платформа. Сейчас ее используют не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования и других мероприятий. С помощью этого дрона было поражено 11 вражеских кораблей. Часть из них фактически повреждены безвозвратно, а остальные находятся на ремонте в российских доках. В своей работе СБУ использует и морской надводный дрон типа "Мамай".

Глава СБУ отметил, что спецслужба полностью уничтожила за год 516 вражеских танков, комплексы ПВО "Триумф", нефтеперерабатывающие мощности и другие военные объекты, которые обеспечивали российский военно-промышленный комплекс.

Василий Малюк напомнил, что 28 июля 2023 года украинские защитники отработали по железнодорожной и автомобильной частях Крымского моста. Это сооружение до сих пор не восстановлено полноценно, поэтому не используется противником для военной логистики и перемещения вооружения.

Кроме того, в прошлом году Служба безопасности Украины разоблачила десятки агентурных сетей врага, крупнейшая из которых действовала в Николаевской области. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ сообщила о подозрениях более 2 тысячам предателям и почти 5 тысячам коллаборационистам, пособникам РФ и наводчикам.

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Напомним, 24 декабря Фокус писал, что СБУ впервые показала морской беспилотный флот Украины. В целом морские дроны Службы безопасности только в 2023 году "минусовали" шесть российских кораблей.