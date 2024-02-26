"Активные и ощутимые": ГУР готовит новые "сюрпризы" для российских оккупантов в Крыму (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов анонсировал "комплексный сюрприз" для ВС РФ. Он заверил, что операции в Крыму реализуют уже "в ближайшее время".

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны уже готовится "удивлять" ВС РФ во временно захваченном Крыму. Об этом в эфире телемарафона 26 февраля рассказал представитель ведомства Андрей Юсов.

"Мы, безусловно, календарь и бальную книгу расписывать для врага не будем сейчас в прямом эфире, но меры будут активные и ощутимые. Они будут иметь комбинированный характер, то есть речь идет не только об одном инструменте — отдельно морских дронах или отдельно БПЛА. Это будет всегда такой комплексный сюрприз для оккупантов", — отметил он.

Юсов отметил, что в конце концов все это будет способствовать возвращению Крыма.

"И так и будет", — добавил он.

Представитель ГУР рассказал, что за время полномасштабной войны Украина уничтожила уже треть судов Черноморского флота РФ.

"Это также результат комплексных действий — и уничтожение крейсера "Москва", и освобождение острова Змеиный, и возвращение "вышек Бойко"", — объяснил он.

Юсов пояснил, что речь идет о применении морских дронов, "работе в небе", десантных операциях и работе движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

"Это все части плана и замысла, которые поэтапно реализовываются. И мы увидим в ближайшее время продолжение реализации таких операций", — заверил разведчик.

Комментарий Андрея Юсова (о "сюрпризах" от ГУР — с 6:16)

Напомним, российские военные устроили драку со стрельбой в крымском кафе. Пострадавших госпитализировали, а оккупантов ждало неожиданное наказание — от собственных командиров.

25 февраля партизаны движения "Атеш" сообщили, что испортили в Крыму российскую военную технику, которая должна была ехать на фронт.