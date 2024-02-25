Наемники РФ ворвались в кафе в Крыму и устроили стрельбу: командование их наказало (видео)

Над гражданскими расправу могли устроить представители добровольческой 81-й бригады "Медведи", которую основали в Крыму в 2023 году. Группировка может входить в состав псевдо-ПВК "Редут", которую контролирует Минобороны РФ.

Related video

Российские военные ворвались в крымское кафе "Крепость" и устроили драку со стрельбой. В Telegram"ЧП/Симферополь" опубликовали видео.

Заведение расположено в поселке Черноморское на северо-западном побережье оккупированного Крыма. Как утверждают очевидцы, военные запугивали посетителей оружием. На видео можно увидеть, что людей избивают.

Важно

ЧВК "Эспаньола": что известно о новой частной армии Кремля — расследование Militant Wire

Нападение произошло в ночь с 23 на 24 февраля. Видео, как информирует издание "Важные истории", опубликовала девушка одного из пострадавших. Она рассказала подробности атаки на заведение.

С ее слов, двое мужчин отличились особой жестокостью. Они могли конфликтовать с людьми в кафе. Им что-то не понравилось, а впоследствии нарушители общественного спокойствия вызвали подкрепление из подразделения "Медведи".

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Одного из молодых людей госпитализировали с переломом переносицы, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Основатель репрессивного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов подтвердил факт избиения. Он утверждает, что личности нападавших были установлены, а уголовное производство уже возбудили. Как утверждают местные паблики, после инцидента этих военных избили свои же командиры.

Добровольческую 81-ю бригаду "Медведи" основали в Крыму в 2023 году. Группировка может входить в состав псевдо-ПВК "Редут", которую контролирует Минобороны РФ. Подразделение, как информирует издание, под протекцией местных оккупационных властей и под командованием человека с псевдонимом "Джедай".

Напомним, 23 февраля в ГУР сообщили, что РФ формирует добровольческий корпус с наемниками из ЧВК "Вагнер" из 18 тысяч человек личного состава. Представители нового корпуса, который уже начал работу, якобы уже действуют в районе временно оккупированной Авдеевки в Донецкой области.