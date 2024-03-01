Российские оккупанты засыпают ВСУ авиабомбами: что может от них спасти, — Гетман (видео)

ВСУ сейчас обустраивают мощные фортификационные сооружения в локациях, где ВС РФ могут начать масштабное наступление. По словам майора запаса Алексея Гетьмана, Силы обороны должны хотя бы в течение шести месяцев удержать нашествие россиян, ожидая полноценных поставок западного оружия.

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Оккупанты имеют на вооружении тысячи мощных управляемых авиабомб (КАБ), от которых очень страдают оборонительные сооружения ВСУ и населенные пункты и рассчитывать на то, что эти бомбы закончатся — не стоит. На момент широкомасштабного вторжения Россия имела более 15 миллионов снарядов и даже ими хвасталась. Об этом в комментарии Фокусу заявил майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его мнению, в подобной ситуации спасти может только усиление противовоздушной обороны и, что самое главное, получение наконец-то Украиной истребителей F-16, которые Запад обещает нам вот уже второй год. Эти истребители помогут сбивать вражеские самолеты лишая их подлета к точкам сброса авиабомб.

"Пока мы находимся в ожидании истребителей можно только эвакуировать мирное население, ведь любое бетонное укрепление не может удержать удар авиабомбы массой в полтонны, — отмечает военный, — Даже если почти ежедневно уничтожать вражеские самолеты так, как это делает Украина, все равно это будет очень долгий процесс, потому что РФ имеет более 2 тысяч самолетов различных типов".

До оккупантов дошло, говорит Гетьман, что стоит иметь преимущество в воздухе и только тогда можно делать наступление на суше. В условиях отсутствия истребителей и большого количества дальнобойных систем ПВО остается использовать только системы "Бук", которые надо подводить на саму линию фронта, что очень рискованно.

"Как только "Бук" начинает запуск ракет, то он отображается на радарах врага, поэтому на место запуска активно бьет артиллерия оккупантов, — акцентирует Гетьман, — К сожалению, пока у нас нет "волшебной палочки", чтобы получить здесь преимущество".

В свою очередь ВСУ сейчас обустраивают мощные фортификационные сооружения в местах, на которые может происходить наступление армии РФ, говорит эксперт. Ведь ВСУ должны хотя бы полгода держаться именно в обороне в ожидании полноценных поставок западного оружия.

Напомним, в Forbes предположили, что для ударов по российским истребителям Украина использует ракеты к Patriot и NASAMS. В издании предупредили о риске, что вскоре не останется "лучших ракет ПВО".

Глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин спрогнозировал, когда Украина сможет начать новое контрнаступление.