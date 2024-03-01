Полиция должна дополнить группы ТЦК для мобилизации: без этого рискуем потерять Украину, — Якубец (видео)

Надо снизить призывной возраст до 25 лет и не увольнять со службы тех, кто отслужил 24 месяца, хотя ротация и отдых, конечно, необходимы, считает полковник запаса. По его словам, за два года крупномасштабного вторжения, в ВСУ прослужили полмиллиона человек, многие из которых даже не были на самом фронте.

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Значительное снижение мотивации среди украинцев относительно желания идти защищать Украину появилось после того, как Верховная Рада начала разводить настоящий цирк относительно соответствующего законопроекта. Свою позорную роль в этом сыграли популисты в парламенте и СМИ, которые ради ярких заголовков выискивают скандальные случаи в работе ТЦК. Об этом в интервью Фокусу заявил Иван Якубец, полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины.

По его мнению, улучшению ситуации с мобилизацией не способствует и Зеленский, который просто ждет, когда депутаты рассмотрят более 2,5 тысячи правок к закону. Все эти аспекты вместе приводят к тому, что теряется драгоценное время, а бойцы ВСУ не могут уйти на ротацию, чтобы хоть немного отдохнуть от кровавых событий на фронте.

"В законе предлагается привлекать в ряды ВСУ полицейских и работников спецслужб и никто не думает над тем, кто должен обеспечивать порядок в городах и вести контрразведывательные мероприятия, — акцентирует Якубец, — Конечно, если в запасе находится значительное количество незадействованных сотрудников соответствующих служб, то их можно привлекать в армию, но не всех подряд. Надо провести тщательную ревизию".

Уже наступила весна, а закон еще не принят и полноценной мобилизации не происходит, что играет на руку врагу, который все активнее наступает, говорит полковник запаса. Сейчас перед Украиной стоит острейший вопрос существования не только государства, но всей украинской нации.

"Запад, несмотря на все обещания, тормозит с эффективной помощью Украине и дает в лучшем случае 10-15% от обещанного, — отмечает Якубец, — В такой ситуации без мобилизации просто невозможно будет остановить российских оккупантов".

По словам полковника запаса, надо снизить призывной возраст до 25 лет и не увольнять со службы тех, кто отслужил 24 месяца, хотя ротация и отдых, конечно, необходимы. За два года крупномасштабного вторжения, в ВСУ прослужили полмиллиона человек, многие из которых даже не были на самом фронте.

Иван Якубец считает, что надо привлечь полицию в состав групп ТЦК, потому что именно полиция имеет право проверять документы или задерживать граждан. К тому же отмечает военный, сейчас много позорных случаев в отношении представителей ТЦК со стороны самих граждан.

"А еще надо понимать, что ТЦК не является законодательным или исполнительным органом власти, — отмечает Якубец, — Задача ТЦК в том, чтобы распределять людей в различные подразделения, а не собирать по улицам. Военкомы вынуждены выполнять вообще не свою работу. Кроме того, именно на представителях ТЦК часто люди срывают свою злость за неудачные решения власти".

Напомним, в Украине введут электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих.