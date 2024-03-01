Поліція має доповнити групи ТЦК для мобілізації: без цього ризикуємо втратити Україну, — Якубець (відео)

Треба знизити призовний вік до 25 років і не звільняти зі служби тих, хто відслужив 24 місяці, хоча ротація та відпочинок, звичайно, необхідні, вважає полковник запасу. За його словами, за два роки крупномасштабного вторгнення, в ЗСУ прослужили півмільйона людей, багато з яких навіть не були на самому фронті.

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Значне зниження мотивації серед українців щодо бажання йти боронити Україну з'явилось після того, як Верховна Рада почала розводити справжній цирк стосовно відповідного законопроєкту. Свою ганебну роль в цьому зіграли популісти в парламенті та ЗМІ, які заради яскравих заголовків вишукують скандальні випадки в роботі ТЦК. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив Іван Якубець, полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України.

На його думку, поліпшенню ситуації з мобілізацією не сприяє і Зеленський, який просто чекає, коли депутати розглянуть понад 2,5 тисячі правок до закону. Всі ці аспекти вкупі призводять до того, що втрачається дорогоцінний час, а бійці ЗСУ не можуть піти на ротацію, щоб хоч трішки відпочити від кривавих подій на фронті.

"В законі пропонується залучати в лави ЗСУ поліцейських та працівників спецслужб і ніхто не думає над тим, хто має забезпечувати порядок у містах та вести контррозвідувальні заходи, — акцентує Якубець. — Звичайно, якщо в запасі перебуває значна кількість не задіяних співробітників відповідних служб, то їх можна залучати до армії, але ж не всіх підряд. Треба провести ретельну ревізію".

Вже наступила весна, а закон ще не прийнятий і повноцінної мобілізації не відбувається, що грає на руку ворогу, який все активніше наступає, каже полковник запасу. Зараз перед Україною стоїть найгостріше питання існування не тільки держави, але всієї української нації.

"Захід попри всі обіцянки гальмує з ефективною допомогою Україні та дає в ліпшому випадку 10-15% від обіцяного, — зазначає Якубець. — В такій ситуації без мобілізації просто не можливо буде зупинити російських окупантів".

За словами полковника запасу, треба знизити призовний вік до 25 років і не звільняти зі служби тих, хто відслужив 24 місяці, хоча ротація та відпочинок, звичайно, необхідні. За два роки крупномасштабного вторгнення, в ЗСУ прослужили півмільйона людей, багато з яких навіть не були на самому фронті.

Іван Якубець вважає, що треба залучити поліцію до складу груп ТЦК, бо саме поліція має право перевіряти документи чи затримувати громадян. До того ж зазначає військовий, зараз багато ганебних випадків стосовно представників ТЦК з боку самих громадян.

"А ще треба розуміти, що ТЦК не є законодавчим чи виконавчим органом влади, — зазначає Якубець. — Завдання ТЦК в тому, щоб розподіляти людей до різних підрозділів, а не збирати по вулицях. Воєнкоми вимушені виконувати взагалі не свою роботу. Крім того, саме на представниках ТЦК часто-густо люди зривають свою злість за невдалі рішення влади".

Нагадаємо, в Україні запровадять електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців.