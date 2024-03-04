Пробивает бункеры. Как эффективнее ударить бетонобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту

Германия сомневается, стоит ли отправлять Украине дальнобойное вооружение. Тем временем офицеры Бундесвера обсуждают планы удара по переправе через Керченский пролив. Опрошенные Фокусом военные аналитики говорят, что ракеты Taurus лишь повредят Крымский мост, а для успешной атаки нужна комбинация средств.

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Перехват обсуждений руководства воздушных сил Германии о поставках Украине крылатых ракет Taurus для уничтожения Крымского моста вызвал резонанс. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность слитых в сеть аудиозаписей и назвал случившееся "серьезной утечкой информации". Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об информационной войне с Росcией.

Офицеры говорили о двух интересных целях для Taurus: переправе из полуострова в Россию и складах боеприпасов, которые находятся выше по карте.

"Мост на востоке тяжело достать, но Taurus это может сделать. Склады боеприпасов тоже можно поразить", — отмечает военный в ходе беседы.

Участники диалога признают сложность задачи, сравнивая размеры Крымского моста со взлетной полосой. Для успешных ударов понадобится не 10 и даже не 20 ракет Taurus, делают они выводы.

Не менее важным вопросом стало назначение целей для ударов и как сделать так, чтобы немецкие военные избежали прямого участия в российско-украинской войне.

Глава правительства Германии ранее признал, что опасается получения ВСУ Taurus из-за того, что эти ракеты могут поражать цели в Москве.

"У Taurus дальнобойность 500 километров. Если ее неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве", — заявил Шольц на встрече с жителями Дрездена.

Глава правительства привел и другую причину невозможности отправки Украине ракет: чтобы контролировать их применение и обучить солдат, надо отправить немецких военных, но это исключено.

Стоит заметить, что ВСУ имеют на вооружении французские ракеты Scalp EG и их британский аналог Storm Shadow. Дальность поражения снарядов — около 250 километров. Шольц знал об этом и заявил, что британцы и французы помогают Киеву наводить боеприпасы "на месте".

"То, что делают британцы и французы в плане управления целями и сопровождения управления целями, невозможно для Германии", — приводит слова канцлера газета Handelsblatt.

Этим признанием он вызвал гнев партнеров. Великобритания в ответ заявила, что украинские военные сами используют крылатые ракеты так, как считают нужным.

Найдут ли бетонобойные Taurus слабое место Крымского моста?

Уничтожение опоры Крымского моста потребует значительное количество немецких снарядов, поэтому лучше атаковать авто- и железнодорожные пролеты. Эти зоны самые cлабые, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Основная проблема в военном плане для Украины — это ж/д сообщение России с Крымом. Автомобильную магистраль значительно проще уничтожить, чем железнодорожный пролет. В принципе ВСУ могут повредить колею поездов, хватит и одной ракеты c бетонобойным эффектом", — подчеркивает аналитик.

Очевидно, Коваленко говорит о базовой модели TAURUS KEPD 350 с тандемной бетонобойной боевой частью MEPHISTO и массой 481 килограмм. Данный тип ракет пробивает укрепленные бункеры, взрывает командные пункты и склады боеприпасов.

"Мощности у ракеты хватит, главное — рассчитать цели и выбрать удобный момент для атаки", — продолжил он.

Удачное попадание по двум-трем пролетам моста хватит для прекращения снабжения по железной дороге огромной группировки россиян в Крыму и на юге Украине, добавил Коваленко.

Сильная ударная волна при попадании в цель делает применение ракет Taurus против больших конструкций "мегаэффективным". Но есть нюанс: чтобы мост перестал функционировать, а не просто завалилась одна секция, нужно запускать ракеты смешанного типа и БПЛА, акцентирует внимание полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Необходима баллистика ATACMS, все равно российские ПВО какую-то часть ракет будут сбивать. Важно понять, что несколько десятков снарядов и беспилотников прорвут их оборону и завалят мост", — рассказывает Фокусу военный эксперт.

Пять-шесть ракет Taurus лишь частично повредят переправу, но заставят россиян погрузиться в долгие ремонтные работы.

"Сейчас жалуются, что немцы не дают Taurus. Ну дадут 30 единиц, и что? Надо еще хотя бы 50-60 ATACMS и штук 30 тяжелых беспилотников. Запускать следует все одномоментно. Допустим, одна ракета ударит по секции, но ВС РФ подгонят баржи и быстро ее отремонтируют. Зачем начинать, если не доводить дело до результата?" — задает вопрос военный.

Главная задача — обойти российскую ПВО

Идею комбинированного удара по мосту через Керченский пролив высказывал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я ожидаю, что будет комбинация разных инструментов, которые помогут разрушить мост. Это будет очень сложная комбинация разных возможностей. Очевидно, даже если бы я знал, я бы не описывал это подробно. Я не знаю, что готовит Украина. Я просто очень уверен, что ВСУ найдут способ это сделать [разрушить переправу] ", — говорил военный.

Ходжес уверен, что для операции подойдут ракеты Taurus, ATACMS или Storm Shadow/Scalp. По оценкам полковника запаса, экс-спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, в этот ряд отлично впишутся морские дроны Sea Baby.

"Особенность Taurus не только в 500 километров, но и бетонобойной возможности. Надо иметь в виду, что Крымский мост охраняется подразделениями ВС РФ с моря, воздуха и суши. Системы ПВО вокруг моста размещены довольно плотно. Идея запуска трех ракет по железнодорожному полотну может быть обречена на провал", — заметил специалист.

Напомним, Великобритания предлагала Германии отправить Украине ракеты Taurus и критиковала Шольца за его нерешительность. Бундестаг ранее одобрил рекомендацию по выделению Киеву дополнительной военной помощи, включая ракеты Taurus.

Фокус ранее писал, что ракеты Taurus нанесут значительный ущерб Черноморскому флоту России. Под угрозой окажутся цели на временно оккупированных территориях Украины.