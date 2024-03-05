60% уничтожения оккупантов происходит благодаря дронам: РФ пытается копировать изобретения украинцев (видео)

Украина опережает РФ в вопросе технологических инноваций, а оккупантам приходится все это каким-то образом копировать с опозданием минимум на полгода, говорит соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

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Как и любое оружие сегодняшние дроны на фронте тоже модифицируются и "учатся" работать с различными видами боеприпасов. Поэтому неудивительно, что их оснащают даже кассетными боеприпасами. Об этом в разговоре с Фокусом сообщил предприниматель-инженер, соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Именно кассетные бомбы лучше всего подходят для поражения большого количества живой силы противника и это является своеобразным показателем одного из новых направлений применения БПЛА в войне, отмечает инженер. Когда мы говорим об успехах ВСУ, надо иметь в виду, что сейчас более 60% всех поражений как бронетехники, так и живой силы оккупантов осуществляется именно благодаря дронам с различными боеприпасами.

"А еще надо принимать во внимание, что применение беспилотников является более экономически выгодным в отличие от снарядов, — акцентирует Яковенко, — Сегодняшние дроны имеют высокую, даже сверхчеловеческую точность поражения целей, для чего было бы нужно выпустить далеко не один снаряд. А еще есть довольно значительная материальная составляющая обслуживания артиллерии".

Конечно, такой успех дронов пока закрепился на расстоянии до 20 км, а артиллерия бьет в несколько раз дальше, поэтому снарядный голод в ВСУ действительно является большой проблемой, когда надо поражать врага на дальней дистанции, чтобы максимально защитить себя от потерь избегая прямых боевых столкновений.

"Однако сейчас появляется все больше разработок дронов самолетного типа, которые имеют увеличенную дальность полета с той же боевой частью, — акцентирует инженер, — То есть происходит массовая эволюция БПЛА, которые могут работать на расстоянии от 20 до 40 км".

По словам Яковенко, Украина сейчас опережает РФ по технологическим инновациям в БПЛА, а оккупантам приходится все это каким-то образом копировать с опозданием минимум на полгода. Даже если кто-то в России рассказывает о применении каких-то там технологий искусственного зрения, то надо понимать, что это все уже есть в украинских дронах.

Соучредитель DroneUA отмечает, что решение передать Украине дроны-камикадзе Delair 100 из Франции является очень полезным, в том числе для украинских инженеров. Во-первых, можно что-то почерпнуть для себя в технологических аспектах, а во-вторых, возможно производитель решится открыть производство этих дронов в Украине.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности и бомб и призвал европейцев "производить больше". Макрон пояснил, что в очень краткосрочной перспективе Европа сможет передать Киеву только те боеприпасы, которые есть у нее на складе.