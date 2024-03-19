Путин уже не изменится и окончательно стал "токсичным": США и ЕС не бросят Украину, — Гладких (видео)

Последствия войны в Украине для РФ — это наиболее действенный инструмент влияния на путинский режим. Изменить демократически Путина просто невозможно и это все должны понять, отмечает политолог.

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Никаких мирных переговоров и соглашений с путинским режимом быть не может прежде всего из-за самой "токсичности" фигуры Путина и бессмысленности надежд, что он может измениться или либерализироваться. Нормализация отношений с путинской Россией со стороны других государств мира просто невозможна. Об этом в интервью Фокусу заявил Валентин Гладких, кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".

Он отмечает, что фарс с перевыборами, который устроил Путин, должен подтолкнуть всех лидеров цивилизованных стран к осознанию нескольких вещей. Главная из них: путинский режим невозможно изменить демократическим путем. К тому же, все должны осознавать, что Путин не собирается менять свое сумасшедшее мировоззрение или демократизироваться.

"Долгое время ЕС и США считали, что по крайней мере смогут как-то повлиять на Путина, чтобы он не то что либерализировался, но хотя бы вел бы себя цивилизованно, — отмечает Гладких, — С нападением на Украину эта иллюзия исчезла и всем все стало понятно".

Теперь на повестку дня вышел следующий вопрос: что с ним делать? Конечно, говорит эксперт, никто не будет официально призывать к государственному перевороту в РФ. Просто ставка теперь делается именно на проигрыш Путина в войне.

"Последствия для РФ войны в Украине — это наиболее действенный инструмент влияния на путинский режим, — акцентирует Гладких, — Поэтому лучший способ в конце концов обеспечить смену путинского режима — это создать условия, в которых он потерпит поражение в Украине".

Политолог напоминает, что именно поражения нацистской Германии и милитаристской Японии позволили этим странам стать одними из самых влиятельных в мире. Это поражение во Второй мировой открыло возможности для их внутренних трансформаций. Никаких реваншистских настроений у этих двух некогда агрессивных государств нет, а наоборот, на них равняются другие, а сами Германия и Япония сегодня являются одними из краеугольных составляющих современной мировой системы безопасности.

"Подобный путь может пройти и Россия через механизмы демилитаризации и пацификации, чтобы ее можно было бы снова встроить в мировые межгосударственные структуры, — отмечает Гладких, — Однако это невозможно с Путиным и никакая заморозка войны здесь не поможет".

Чтобы там не утверждали пессимисты, но политолог считает, что не зря очень активизировались европейские политики. Всем, даже республиканцам в США понятно, что с Путиным переговоры или заморозка конфликта де-юре невозможны.

"А еще надо просто осознавать, что США и другие государства, которые подписали с нами соглашения по безопасности, не будут отказываться от взятых на себя обязательств, — говорит политолог, — Это потеря авторитета, что сильно заставит задуматься, те же государства Балтии, Чехию или Польшу".

Напомним, Германия не признала победу Путина на президентских выборах. Канцлер Олаф Шольц не поздравил нового главу государства с победой.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало о вероятности усиления мобилизации в России. Массовый набор в армию может иметь более открытый характер.