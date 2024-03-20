Оккупанты одержимы Одессой, но "объединиться с Приднестровьем" не смогут, — Сергей Братчук (видео)

Используя провокацию с уничтоженным вертолетом в Приднестровье вражеская пропаганда может запугивать одесситов вторжением, но это бред. Никаких ресурсов для этого у РФ нет, отмечает военный.

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Оккупанты акцентировали свое внимание на Юге Украины, варварски обстреливая Одессу, чтобы поставить под удар экономическую составляющую региона, возможность выхода Украины на международные рынки и из-за своей одержимости "исконно русским городом", как они ошибочно считают. Одесса для них является неким нарративом большевистской православно-имперской идеологии, которую сегодня исповедуют в России. Об этом в интервью Фокусу заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Но, по его словам, Одесса будет бороться и не демонстрирует никоим образом каких-либо подвижек в этом плане. Одесса не сдалась и не сдастся, а потому враг пытается устраивать провокации, в том числе в непризнанном соседнем Приднестровье.

"Украина к уничтожению вертолета в ПМР не имеет никакого отношения, — отмечает Братчук, — У нас есть четкая государственническая позиция и об этом говорит и президент и все другие должностные лица. Украина придерживается четких международных обязательств".

По утверждению военного, в Приднестровье есть несколько групп влияния, которые таким образом могут выяснять между собой отношения, но в разрезе именно военного времени. То есть те кто из них победят, будут иметь деньги от Москвы или определенные преференции. Возможно там будут просить вести войска.

"Хотя я думаю этого сценария все-таки не будет и Молдова отреагирует довольно-таки жестко, — отмечает Братчук, — Есть определенное ощущение, что для Молдовы это очень серьезный вопрос".

По словам военного, сейчас российская пропаганда на этом фоне может делать вбросы о высадке десанта в Одессе. Но надо понимать, что для высадки военно-морского десанта у врага нет ни сил, ни ресурса.

Ранее спецслужбы Германии опубликовали новый план, точнее намерения России начать атаки из Калининградской области на Польшу и немцы не случайно сейчас бьют тревогу. Путин не оставит попыток "воссоединения с Приднестровьем" через Одесскую область.

Напомним, что в Службе информации и безопасности Молдовы предупредили, что Россия попытается вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы нарушить процесс интеграции Молдовы в Европейский союз.