Ракетная атака на Одессу: в РФ "разгоняют" фейк о ликвидации солдат НАТО

По словам экспертов центра SPRAVDI, ложные утверждения об уничтожении иностранных военных распространяются с целью укрепления идеи, будто Россия находится в конфликте не с Украиной, а с НАТО напрямую.

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Российские пропагандисты активно распространяют недостоверную информацию о якобы уничтожении военнослужащих НАТО, в частности американских и немецких офицеров, в ходе ракетной атаки на Одессу, которая имела место 15 марта. Об этом информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Данная дезинформация о "ликвидации западных инструкторов" или "военных из стран НАТО" используется оккупационными силами как способ легитимизации военных действий, ведущих к гибели мирного населения, отмечают фактчекеры.

"Такие заявления уже звучали после удара по пиццерии в Краматорске, по селу Гроза в Харьковской области, где были убиты 53 гражданских лица", — сказано в сообщении.

В реальности, последствия ракетного обстрела Одессы 15 марта привели к гибели 21 человека, включая известных личностей как в Одессе так и Украине: спасателя Дениса Колесникова, экс-заместителя мэра Сергея Тетюхина, командира полицейского полка "Цунами" Александра Гостищева, а также гражданских лиц.

Эксперты подчеркивают, что ложные утверждения о смерти иностранных военных распространяются с целью укрепления идеи, будто Россия находится в конфликте не с Украиной, а с НАТО напрямую.

Напомним, 15 марта ВС РФ посреди дня атаковали ракетами Одессу. В ОВА сообщали о смерти фельдшера и спасателя, которые приехали помогать пострадавшим. В ГПСУ информировали, что спасатели выехали на место ракетного удара, чтобы погасить пожар и искать людей под завалами. Когда началась работа, по месту удара прилетела еще одна ракета.