Путин давит на Лукашенко, но тот не хочет помогать войском для атаки на север Украины, — Шарп (видео)

У самих россиян пока нет сил для того, чтобы собрать несколько армий на штурм Киева. Кроме того, на Север наступать очень трудно из-за оборонительных сооружений и проблемного рельефа местности, говорит военный обозреватель Давид Шарп.

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Нападение со стороны Беларуси на территорию Украины невозможно без многочисленной российской группировки, а атака силами одной белорусской армии будет недостаточной, несмотря на все попытки президента РФ Путина надавить на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Даже в начале широкомасштабного вторжения россиянам не удалось полноценно продвинуться на Киев и это был один из компонентов провала российского плана захвата Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

По его мнению, в то время Украина не была должным образом готова к наступлению из Беларуси, но сейчас другая ситуация. Теперь, с учетом защитных сооружений и вообще крайне сложного рельефа в виде лесов и болот, такое наступление станет очень сложным.

"К тому же, переброска по-настоящему больших сил в массовом режиме будет занимать немалое время, — отмечает Шарп, — Конечно, с учетом современных систем разведки, в том числе спутниковой, такие глобальные перемещения войск будут своевременно замечены".

По словам эксперта, пока западные разведки не видят подобного накопления вражеских войск на границе Украины и Беларуси. Кроме того, эти армии и боевые подразделения должны вообще откуда-то появиться, и сейчас для этого пришлось бы снять как минимум треть российских войск с фронта на других участках, а этого не происходит.

"Новые части и соединения создаются из людей, которые должны пройти обучение и пройти боевое слаживание, а также их надо обеспечить всем необходимым, — говорит Шарп, — В таких масштабах столько людей без мобилизации россиянам собрать попросту не удастся".

Но в случае с Лукашенко, конечно же, ухо надо быть начеку и следить за тенденциями в ожидании неприятных сюрпризов, считает военный аналитик. Однако и украинское ГУР тоже в случае чего может удивить Лукашенко, ведь, например, Мозырский нефтеперерабатывающий завод — важнейший объект для экономики Беларуси и в какой-то степени для России — находится как на ладони для украинских дронов.

Напомним, что 2 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но необходимая подготовка и вооружение военных подразделений этой страны проводится в усиленном режиме. По его заявлению, в Беларуси сейчас проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а также происходит поставка различных видов вооружений и техники в вооруженные силы.